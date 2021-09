A s gratulací se na závěr povedeného sobotního odpoledne připojili i hráči současné Viktorie Plzeň, kteří proti Českým Budějovicím otočili vývoj skóre a vyhráli 2:1. Už v úterý vstoupí do tuzemského poháru MOL Cup, od 17 hodin hostí druholigovou Příbram.

„Myslím, že to byla vydařená akce,“ říkal pak před utkání s Českými Budějovicemi do televizních kamer bývalý fotbalista Ivan Bican, který v roce 1971 vstřelil branku Bayernu v památném zápase Poháru vítězů pohárů v Mnichově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.