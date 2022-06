Právě Lukáš Hejda byl společně s Jhonem Mosquerou, Tomášem Chorým a Pavlem Buchou hlavní postavou představovacího videa, k němuž namluvil text svým nezaměnitelným hlasem známý plzeňský herec Martin Stránský. Symbolicky, protože právě on je fanouškem šestinásobného českého šampiona, a tedy i členem jednoho z hlavních proudů.

Zdroj: Youtube

Poprvé nové dresy obléknou plzeňští fotbalisté v úvodním zápase 2. předkola Ligy mistrů na hřišti HJK Helsinky nebo RFS Riga.

„Budeme je chtít samozřejmě pokřtít vítězně. Jsou krásné a těším se, až se v nich ukážeme našim fanouškům,“ doplnil záložník Pavel Bucha.

Ať Plzni sbírá navěky slávu.

May Pilsen gather glory forever.

Introducing the new @fcviktorkaplzen 22-23 kits?