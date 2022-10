„Situace v řízení rozhodčích v Čechách je dlouhodobě nepřehledná, bylo tam hodně emocí. Nebyl jsem při volbě posledního vedení fotbalové asociace, a tak cítím, že bych mohl být jako uklidňující prvek,“ vysvětloval Rudolf Špoták (Piráti), proč se jako uznávaný politik vrací i do fotbalového prostředí.

Od února jste hejtmanem Plzeňského kraje. Nabízí se otázka, jestli se ty dvě funkce dají vůbec stíhat?

Ve výkonném výboru FAČRu máme 2. místopředsedu pana Richtera, který je současně poslancem. A už tam funguje téměř dva roky, takže si myslím, že to skloubit lze.

Máte další argumenty?

Funkce předsedy v Řídící komisi pro Čechy nikdy nebyla placená. Jsem přesvědčený, že když budu mít kolem sebe pracovitý tým, půjde to zvládnout.

Hejtman v čele rozhodčích? Fotbal řeší problém problémem, proti je i Tvrdík

Mluvíte o týmu lidí. Už tušíte, kdo by s vámi měl spolupracovat?

Primárně bych o tom chtěl hovořit s předsedy všech krajů v Čechách, jakým způsobem ho sestavit, ten konsenzus je potřeba. V následující dnech se potkám i s předsedou celostátní komise rozhodčích Radkem Příhodou, abychom se pobavili, jaká on má očekávání. Musí tam být úzká spolupráce, tohle budou moje kroky v nejbližších dnech.

Jaké budou vaše další úkoly?

Nastavit jasná pravidla, uklidnit oba tábory, které útočily na předchozí vedení komise. Až to skončilo jejím odvoláním. Mělo by se pracovat pro fotbal, protože sport v České republice čekají těžké časy. Osobní sváry musí jít stranu. Pevně věřím, že se najdou lidé, kteří jsou ochotní pracovat pro český fotbal, aby se posunul dál. To je pro mě osobně nejdůležitější.

V souvislosti s vaším jmenování se mluví také o starých kauzách. To jste byl ještě aktivní rozhodčí…

Nepovažuju to za kauzu ani kontroverzi. Každý z rozhodčích prošel i těmi méně úspěšnými zápasy, jiné se zase povedly. Nevím, proč teď vytahovat zápasy z nižších soutěží na Domažlicku, které se odehrály před více než deseti lety…

KVÍZ: Můj dům, můj hrad. Jak dobře (ne)znáte fotbalové stadiony v Česku?