V pohárovém semifinále to byl nakonec on, kdo vstřelil v 76. minutě vítěznou branku, která posunula červenomodré do boje o trofej v MOL Cupu.

„Já jsem viděl, že Kobra nabíhá na přední tyč. Ale pak si odskočil, já probíhal z penalty a jenom jsem doufal, že kdyby to vypadlo, tak budu na dorážku připravený,“ usmíval se po utkání Milan Havel, střelec vítězné branky.

A podobně jako v lednovém ligovém zápase s Pardubicemi (2:0) si musel počkat, až mu ji posvětí VAR. Tentokrát to však netrvalo tak dlouho a sudí Orel ukázal do středového kruhu.

Z tribuny to vypadalo jako hodně snadný gól. Souhlasíte?

Krásně mi to přistálo, kdybych takových gólů dal víc za kariéru, vůbec bych se nezlobil.

Ale Tepličtí hned reklamovali ofsajd, i někteří vaši spoluhráči vypadali při gólové oslavě nejistě. Nebál jste se, že gól nakonec nebude platit?

Zrovna jsme se o tom bavili v kabině, že já jsem běžel na jednu stranu, Kobra na druhou a radoval se tam jenom s Matějem Hybšem. Až pak jsem k nim přeběhl a skočil jsem na ně. Ostatní kluci si trochu mysleli, že to bude ofsajd. Ale já jsem si byl od první chvíle jistý, že to ofsajd nebyl. Hlavně, že gól platil a mohli jsme si pak všichni v kabině užít postupovou radost.

Jak vám teď zní, že jste finalisty MOL Cupu?

Je super, že se to zvládlo, i když to bylo náročné. Ale jsme tam! A jsme za to šťastní a je to krásný pocit. A to, že to dneska bylo jen 1:0, na to se zítra nebude nikdo ptát.

Ale snadný zápas to nebyl, souhlasíte? Bylo to hodně o trpělivosti?

Stoprocentně. Bylo to o tom přenášet hru ze strany na stranu a soupeře postupně unavit, aby jim došly síly. A to si myslím, že jim docházely, je strašně těžké běhat bez míče. Jenom škoda, že jsme je neotevřeli dříve, mohlo to být klidnější. Takhle jsme to zase honili až do konce.

Před týdnem jste v Teplicích ligu vyhráli také jen 1:0, viděl byste nějakou podobnost?

Myslím, že to bylo odlišné. U nich hřiště připomínalo spíš oraniště, tady byla perfektní plocha. Ale Tepličtí byli zalezlí vzadu, hráli na pět stoperů. Houževnatí byli stejně, ale doma se snažili hrát otevřenější partii, tady jsme do nich jen bušili.

Na zápase nakonec nemohli být v ochozech fanoušci, ale pár jich přišlo před stadion a fandili, cítili jste jejich podporu?

Jo, byli slyšet. Škoda, že nevyšlo, aby mohli být tady. Ale i tak byli slyšet, bylo jich hodně a za to jim moc děkujeme. Vždy je příjemné slyšet jméno u děkovačky, ale hlavně jsme si to užili jako tým.

Už myslíte na pohárové finále, které budete hrát 20. května doma se Spartou či Slavií?

Bude to za nějaký čas. Nechci předbíhat, ale určitě se budeme strašně těšit, hrajeme ho na našem stadionu. Bude jasným cílem vyhrát, ale jak říkám, je to až za nějaký čas. Teď už se připravujeme na Slavii.