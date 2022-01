Je to trochu jiný typ než rtuťovití krajní záložníci Sýkora, Mosquera, Kopic či Kayamba. Přece jen je vyšší a hlavně robusnější postavy, díky čemuž si umí získat u soupeřů respekt.

Jen do statistik se zatím nezapsal, i když střelba by měla být jeho silnou stránkou. „Myslím, že levou nohu mám dobrou,“ říkal v prvním rozhovoru po příchodu do plzeňské Viktorie.

FOTO, VIDEO: Jsem rád, že teď budu stát na straně Viktorky, usmíval se Potočný

Ale střelecky se zatím neprosadil. „Branka mě zatím míjí, to mě mrzí, šance na gól jsem už měl. Ale když se daří týmu a vyhráváme s nulou, tak to tolik nevadí,“ říkal Roman Potočný pro klubový web po sobotním hubeném vítězství 1:0 nad druholigovým Ústím. „Hlavně ať to tam padá v mistrákách,“ doplnil s úsměvem na rtu.

A s vážnější tváří už přiznal, že cítil únavu po téměř 14 dnech náročné fyzické přípravy. „Bolely mě zadní svaly, protože včera jsme měli náročný trénink v posilovně. Ale o tom příprava je, musíme být dobře připraveni na jarní část ligy,“ doplnil fotbalista s 201 ligovými starty za Teplice, Liberec, Ostravu a Zlín.

Další zápasy už by rád přidal v modro-červeném dresu Viktorie, kde bude na jaře hostovat, a zabojuje o trvalejší angažmá. Zatím si na nové prostředí zvyká.

„Sžívám se s týmem, kluci mě vzali dobře. Musím říct, že se mi hraje čím dál tím lépe,“ říkal Potočný, který nastoupil v přípravě do všech tří utkání, pokaždé odehrál poločas.