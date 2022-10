„Z naší strany to byl velmi pracovitý, týmový a odvážný výkon. Byli jsme odměněni dobrým výsledkem. Ale když už jsme vedli 3:2 čtvrt hodiny před koncem, je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ říkal trenér plzeňské juniorky Ondřej Šiml.

Ofenzivní zápas se hrál na vyprodaném stadionku v Přešticích a z hlediště ho bedlivě sledoval i Julian Nagelsmann, trenér áčka Bayernu. Tradičně nechyběli ani trenéři nládežnických výběrů Česka a skauti předních klubů na čele s Janem Říčkou. Ti všichni viděli parádní ofenzivní fotbal se spoustou šancí na obou stranách, viktoriáni jich měli o malinko víc.

Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou, viktoriány poslal do vedení Krůta po centru Sojky. Domácí pak zahazovali šance, jen autor vítězné branky měl další dvě, a jak už to bývá přišel trest. Ve 33. minutě nejlepší hráč hostů Copado vyrovnal a z přísně nařízené penalty poslal Bayern do vedení mladík se známým jménem Ibrahimovič. Jenže mladé viktoriány to nezlomilo.

Útočník Viktorie Chorý prodloužil smlouvu v Plzni

Ve druhé půli se po nacvičených standardkách prosadili stopeři Vacek a Paluska. „Když jsme to otočili, už jsem věřil, že to ukopeme a vyhrajeme,“ přiznal plzeňský kapitán Patrik Vacek. Jenže vedení neudrželi, po brejku srovnal na konečných 3:3 Ranos. Plzeňští mladíci zůstávají se čtyřmi získanými body třetí v tabulce o bod před Bayernem. A dál jsou ve hře o postup.

Viktoria Plzeň U19 - Bayern Mnichov U19 3:3

Poločas: 1:2. Branky: 12. Krůta, 60. Vacek, 72. Paluska – 33. Copado, 41. Ibrahimovic (pen.), 76. Ranos. ŽK: Hašek, Sojka, Paluska – Copado, Rozhodčí: Nuza – Berisha, Selimaj (Kosovo). Diváků: 800. Viktoria: Baier – T. Keltyčka (59. Červený), Vacek, Paluska, Falout – Deml (90+3. Novák), Gaszczyk, Sojka – Krůta, Štauber (83. Dabani), Hašek (83. Kule). Bayern: Hülsmann – Brückner (68. Demircan), Wimmer, Buchmann, Perez Vinlöf – Pavlovic (84. Hepburn), Ibrahimovic, Aseko Nkili – Scholze, Copado, Ranos.