I když, kdo ví… Zájem o levonohého záložníka, kterému v zimě končí smlouva, projevilo Slovácko. „Zatím mi bylo řečeno, že mě Riga nepustí. Ale nabízí mně prodloužení smlouvy jen o rok a já bych chtěl o dva. Jednáme skoro každý den, také Slovácko tlačí na pilu. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Petr Mareš, kterému se během angažmá v Lotyšsku narodil syn a má i starší dcerku. „Ta nechce ani slyšet o tom, že bychom se stěhovali. Líbí se nám tady, bude se tady otvírat nový stadion,“ naznačil trojnásobný český reprezentant, že zpátky do Čech nespěchá.

Teď je pro vás navíc lákadlem vidina souboje s českým mistrem Viktorií Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů…

Přesně tak, bylo by krásné si proti nim zahrát. Myslím, že bychom nebyli bez šance.

Ale nejprve je potřeba přejít přes HJK Helsinky. V Česku všichni spíš favorizují finského soupeře. Co vy na to?

Taky jsem to četl a divím se. Já bych je až tolik nefavorizoval a myslím, že ani oni to tak nevidí. I když jsou klub zvučnějšího jména. V zimě jsme se s nimi střetli v přípravě a vyhráli jsme 2:0.

Už sondoval situaci někdo z plzeňské Viktorie?

Ne, i když třeba s Alešem Čermákem se známe dlouho, také s Pavlem Buchou jsem hrál v Boleslavi. Na všechno by asi došlo, až by se zápas skutečně měl hrát.

Mareš o fotbale v Rize: Finančně jsem si polepšil

A co vaši spoluhráči?Zatím spíš říkají, že pro mě by to bylo hezké. Ale víc se nevyptávají.

Vše nasvědčuje tomu, že se soustředíte na Helsinky. Může pomoct loňská zkušenost z kvalifikace o Evropskou konferenční ligu?

Určitě, nejsme úplní nováčci, i když jsme spíš menší rodinný klub. Víme, do čeho jdeme, loni se nám dařilo.

Čím si to vysvětlujete?

Asi nám vyhovuje role outsidera. Máme vždycky velmi dobře stanovenou taktiku. Klobouk dolů před trenérským štábem, který nás dokáže perfektně připravit. Vyřadili jsme Puskás Akademy, ani s Gentem jsme nebyli bez šance.

Přibližte nám ten zápas…

Doma jsme smolně prohráli 0:1. U nich jsme pak vedli 2:0 a oni definitivně rozhodli v poslední minutě, když vyrovnali na 2:2.

Bylo by skvělé, utkat se s Plzní, hlásí po pohárovém losu Mareš z Lotyšska

Co vůbec znamená pro lotyšské celky účast v pohárové Evropě? Jde spíš o prestiž nebo také o finanční zisk?V první řadě o prestiž, pro RFS Riga to byla loni první účast v pohárech. Měli jsme za cíl získat titul, ale letos už je to postup do skupiny, i když spíš myslíme na Evropskou konferenční ligu. I kdybychom vypadli v úvodním předkole Ligy mistrů, padáme do jejího 3. předkola a pak stačí dvakrát vyhrát.

V Lotyšsku už je liga rozehraná, v Česku se to vnímá jako výhoda. Jak to vidíte?

O tom bych se bavil až v případě postupu přes Helsinky, protože tam jsou na tom stejně. I finská liga běží.

Jste připravení hrát dva zápasy v týdnu?

Už to takhle nějaký čas je, teď byli navíc reprezentanti měsíc na Lize národů. Mají toho dost. Ale klub na to reaguje, přichází noví mladí hráči, v lize nám pomůžou.

Jak se kádr změnil po titulu?

Tady je zvykem, že když hráči končí smlouva, nejedná se o jejím prodloužení, prostě ji dokončí a třeba jde jinam.

První cesta viktoriánů v pohárové Evropě povede do Helsinek nebo Rigy

A to může být v zimě i váš případ nebo se pletu?Jojo, mám poslední půlrok smlouvy, každý den s nimi řeším novou, ale naše vize se rozcházejí. Uvidíme, co bude.

Vraťme se ještě do zimy, co pro RFS Riga zisk prvního titulu znamenal?

Majitel klubu byl štěstím bez sebe, po rozhodujícím zápase se rozbrečel. Pro něho to bylo něco neskutečného. Jsme malý rodinný klub, divácké zázemí není takové, že by nás lidi poznávali na ulici. Ale on to prožíval.

Pociťujete letos, že je těžší titul obhajovat?

Rozhodně, protože nám odešli klíčoví hráči. Zato Valmeira zůstala pohromadě. Má mladé, rychlé kluky, jsou sehranější, zatím drtí ligu. Nás mají soupeři přečtené.