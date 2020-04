V současné době je dělí čtyři fotbalové soutěže a v součtu více než padesát tabulkových příček. Baník Stříbro v nedávno ukončené sezoně krajského přeboru obsadil druhé místo a Sokol Kšice v TaNET okresním přeboru skončil šestý.

Dobová popiska: Útočník Sokola Kšice Petr Janout (vlevo) zaznamenal v derby s Baníkem Stříbro dvě branky v rozmezí jedné minuty. V dalším skórování mu včasným vyběhnutím zabránil brankář Baníku Michal Samec (na zemi), kterého jistí spoluhráč Michal Kudlík | Foto: archiv Tachovského deníku/Jan Vydra

Věřili byste tomu, že oba kluby hrály stejnou soutěž a Kšice byly v tabulce dokonce výše? Pojďte si tedy s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně o vzájemném okresním derby v rámci oblastní I.B třídy, v níž tehdy tyto týmy působily. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se také do 22. dubna, ale roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší článek o průběhu zápasu plného napětí a zvratů: