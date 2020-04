Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně. Například o fotbalovém klubu FK Tachov před západočeským divizním derby na hřišti Přeštic.

Trenér fotbalového FK Tachov v roce 2000 Jiří Novák. | Foto: Archiv Tachovského deníku.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 15. dubna roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a chystá se pro obě mužstva důležitý duel o cenné body. Okresní tištěné periodikum před ním na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přineslo rozhovor s trenérem tachovských fotbalistů Jiřím Novákem: