Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně. Například o postupu nohejbalového týmu SKPP Zelené údolí Planá do druhé ligy.

Někteří ze současných nohejbalistů SKP Planá ještě pamatují postup klubu do druhé ligy před dvaceti lety. | Foto: Luděk Eidelpes.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do poloviny dubna roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a plánští borci se chystají k prvnímu utkání ve vyšší soutěži. Okresní tištěné periodikum před ním na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přineslo pohled nového trenéra a sestavu, ze které řada hráčů smečuje míč přes síť ještě v této době: