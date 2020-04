Inzultace ve fotbale byly, jsou a bohužel určitě i nadále budou. Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně o jedné z nich.

Dobová popiska: Pro účastníky sobotního Běhu okolo Hradišťského vrchu byly připraveny zajímavé ceny. prohlédly si je Eva Radová a Markéta Štroblová (zleva). | Foto: archiv Tachovského deníku/Jan Vydra

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do poloviny dubna roku 2000. Je vám tedy přesně o dvacet let méně a víkendový duel nejnižší okresní fotbalové soutěže v Kokašicích, které už dnes na fotbalové mapě nenajdete, nepřinesl jen góly. Okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přineslo kromě informací o této události třeba i zprávy ze zcela jiného soudku, jako například výsledky veřejného běhu v Konstantinových Lázních s pořadím především dětských kategorií, v nichž některá jména sportovně rezonují i v současné době: