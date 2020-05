Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně.

Dobová popiska: Kapitán BKV Planá David Kovárník (u míče) patřil v sobotním duelu s Baníkem Sokolov (2:4) k nejlepším hráčům. Ani jeho výkon však na úspěch v podobě tří bodů nestačil. | Foto: archiv Tachovského deníku/Aleš Tolar

Například o mistrovském souboji dvou fotbalových týmů, které v současné době dělí šest soutěží. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 14. května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší ohlédnutí za domácí porážkou jednoho z našich nynějších okresních zástupců v I.B třídě s týmem, který aktuálně působí ve druhé nejvyšší české soutěži. Zajímá vás, která mužstva tehdy svedla zmíněný souboj v oblastní I.A třídě?