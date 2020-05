Jste věřící? I kdyby ne, tak věřte alespoň tomu, že i věřící dokáží nazout sálovky a předvádět kvalitní fotbalové zápolení. Je libo důkaz? Tak si pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní straně.

Dobová popiska: Hlavní pořadatel turnaje Dušan Lampart svírá v ruce poháry určené pro nejlepšího střelce a vítězné družstvo. | Foto: archiv Tachovského deníku/Jan Vydra.

Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 19. května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší ohlédnutí za jedním z tehdy pořádaných tachovských turnajů v sálové kopané, kterému vítěz dodal i mezinárodní punc.