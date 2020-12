A tak byl i u nepovedených zápasů ve Zlíně a Českých Budějovicích, kde tým Adriana Guľy selhal především střelecky.

Vnímáte dva zápasy bez vstřeleného gólu jako problém?

Bavíme se o tom. Ale slabá produktivita nás trápí. Není to jen o ofenzivních hráčích, potřebujeme to zlepšit.

Jak? Zaměřujete se víc na koncovku?

Na tréninku to tam klukům vepředu padá. Teď to musíme přenést do zápasu. Věřím, že to napravíme právě proti Karviné.

Jaký očekáváte zápas?

Karviná u nás nebude mít co ztratit, takže bude hrát bojovně, což jim svědčí. Poslední výsledky neměla dobré, ale to my také ne. Hrajeme doma, chceme tři body.

Se soupeřem máte pozitivní bilanci, z osmi zápasů sedm vítězství a jedna remíza…

Na statistiky já moc nejsem. Ale my se díváme na příčky nejvyšší, a proto potřebujeme napravit předchozí dva zápasy.

Takže berete jen vítězství?

My hrajeme doma a chceme získat tři body. Musíme odčinit poslední dva zápasy. Víme, že to herně nebylo špatné, ale trápila nás produktivita, nedali jsme gól, takže to je třeba zlepšit.

Za Karvinou hraje i bývalý viktorián, brankář Petr Bolek. Těšíte se na setkání?

Je to náš velký kamarád. Uvidíme, jestli bude chytat, ale určitě se s ním pozdravíme. Odchytal tu několik dobrých zápasů, ale doufejme, že mu nějaký ten gól dáme a tři body zůstanou v Plzni. (zs, fcv)