I Tepličtí se v zápase dožadovali odpískaní pokutového kopu, ale píšťalka sudího Klímy po ruce Ogbua zůstala němá. Stejně tak i VAR, který situaci po konzultaci s hlavním rozhodčím posoudil jako povolenou. A právě tato situace pořádně rozlítila legendu plzeňské Viktorie Davida Limberského.

„Ponese někdo odpovědnost za dnešní šaškárnu v Teplicích? Byla to ukázková situace, kdy byla použita ruka, která nebyla v přirozené poloze. Kdyby mu hráč Teplic nastřelil ruku, kterou se podepírá, neřeknu nic, ale tohle byla neuvěřitelná chyba všech rozhodčích, kteří se na tom podíleli. Teplice dneska přišly o dva body," vyťukal David Limberský do svého příběhu na instagramu a na dálku pošťouchl předsedu komise rozhodčích Radka Příhodu.

Fotbalista David Limberský v dresu Jiskry Domažlice.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Těším se, jaké důsledky z toho vyvodíte, jde to za vámi," napsal Limberský, který je momentálně hráčem třetiligových Domažlic, ale netrénuje, protože je po operaci menisku. K situaci se na sociálních sítích vyjádřil také teplický patriot a další vyhlášený rebel Martin Fenin. „Tohle je ostuda," řekl mimo jiné vicemistr světa ze šampionátu fotbalistů do dvaceti let z roku 2007.

