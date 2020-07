Zařadil se tak například k Chodskému Újezdu, který prvním ročníkem Memoriálu Jiřího Dufky uctívá památku dlouholetého předsedy okresního fotbalového svazu a starosty města, nebo k organizátorům turnaje a ´soboty na dece´ ve Svaté Kateřině.

„V letošním sedmém ročníku našeho turnaje v minikopané to bohužel vypadá na historicky nejnižší počet účastníků. Přihlásilo se pouze sedm týmů, zatímco v minulých letech to bylo vždy mezi osmi a dvanácti. Namísto tradičního systému dvou skupin a následného postupu nejlepší dvojice z každé z nich do semifinále tak letos volíme model každého s každým a poté podle pořadí také jakési semifinále prvního se čtvrtým a druhého se třetím. A pak pochopitelně utkání o konečné třetí místo a finále,“ smířeně konstatuje jeden z hlavních organizátorů Radek Milota.

Nechybí však obhájce prvenství z předchozích dvou let, tým Co chceš?, a bude určitě usilovat o třetí triumf v řadě, zisk dalšího poháru do své sbírky a opětovné připsání svého názvu na hlavní putovní pohár turnaje.

„Turnaj začíná prvními zápasy na dvou hřištích v devět hodin ráno. Tradičně se hraje v počtu 4+1 hráčů s hokejovým střídáním. Hraje se na velké branky 6 x 2 metry, takže by mělo padat hodně gólů. Po skončení turnaje od 18 hodin zahraje country kapela Obnošená vesta,“ doplňuje další informace Radek Milota.