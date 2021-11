„Takový už je fotbal,“ říká Radim Řezník, jenž vstřelil v sezoně tři góly a připsal si i jednu asistenci. Nad osobní statistiky ale staví týmový úspěch. „Samozřejmě nás těší, že jsme první. Ale zápasů je před námi ještě mraky. Liga se vyrovnává, není slabých soupeřů,“ dodal v rozhovoru pro Deník.

Trenér Michal Bílek bude na posledního ze zlaté plzeňské party spoléhat i v nedělním šlágru podzimu na Slavii, hraje se od 18 hodin.

A vy jdete do zápasu jako lídr tabulky. Jak vám to zní?

(usměje se) Nebudu říkat, že jsme s tím nepočítali, ale před sezonou to s námi nebylo tak horké. Ale i když nám některé zápasy herně nevycházely, výsledky byly a jsme první, je to příjemné.

Čím si vysvětlujete, že zvládáte i zápasy, v nichž se ne zrovna daří podle představ?

Těch věcí by se našlo víc. Hlavně umíme zabrat jeden za druhého a v lize se nám to bodově vyplácí. Vždycky jsme nějaký ten gól dali a vzadu udrželi nulu. Ale spíš nám sedí, když se soupeř snaží o kombinační fotbal. Jako Sparta nebo Jablonec.

Něco podobného se dá čekat i teď od Slavie. Souhlasíte?

Určitě to bude něco jiného, než když jsme hráli třeba v Teplicích. Je to sledovaný zápas, přijde hodně lidí. Pro všechny je to svátek. Kdybychom si odvezli nějaký bodík, bude to plusové.

Ale vám se v Edenu dlouhodobě nedaří…

Víme o tom, ale nemyslíme na to až tolik. Ono se navíc teď všude píše, že se Slavii nedaří. Ale tohle je právě ten zápas, který může vše otočit.

Neříkáte si, že právě nastal čas tu zlou sérii zlomit?

Říkat si můžeme, co chceme. Ale rozhodovat se bude na hřišti. My se musíme pořádně nachystat. Jenom tak můžeme pomýšlet na to, že si odvezeme nějaké body. Slavii máme co vracet.

Vzpomenete si na nějaký povedený zápas v Edenu?

Nevyhráli jsme tam hodně dlouho. Už si ani nevybavím, kdy jsme tam odsud odvezli nějaké body.

Jedete pár dnů po vyřazení z poháru v Mladé Boleslavi. Jak se tohle může projevit?

Že jsme nepostoupili, nás mrzí, ale nedělal bych z toho žádnou vědu. Předtím se nám dařilo. Nemyslím si, že by nás porážka v Boleslavi měla zlomit. Po zápase jsme si to vyříkali a teď už se soustředíme na Slavii.

Vy jste na jaře v Mladé Boleslavi hostoval. Asi nechybělo mnoho k tomu, abyste tam zůstal?

Byla to jedna z variant, ale já spíš řešil něco jiného. Teď jsem rád, že můžu být v Plzni.

A daří se týmu i vám osobně. Berete to jako zadostiučinění, že zase patříte ke klíčovým hráčům sestavy?

Takový je fotbalový život. Samozřejmě by mě odchod mrzel, jsem v Plzni desátý rok. Ale kluci se zranili, já jsem odjel na soustředění a dostal další šanci. A jestli někdo psal, že už na to nemám, tak jsem rád, že jsem Viktorce platný. Ale hlavní je, že se daří mančaftu.

Jste rád i proto, že už jste i jako odchovanec ostravského Baníku v Plzni doma?

Jo, cítím se jako Plzeňák. Jsem tady deset let, mám rodinu, koupil jsem tady barák, takže si umím představit, že bych v Plzni zůstal natrvalo.