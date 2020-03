Jeho týmu měla začít jarní část sezony právě o nadcházejícím víkendu. Tipovací soutěž pro fanoušky okresního fotbalu také.

Koronavirus však vystavil sportu nekompromisní stop.

„Je to škoda pro hráče na trávníku i pro fanoušky, které bavilo tipování jednotlivých zápasů. Snad pandemie koronaviru co nejdříve skončí a my se zase budeme moci vrátit k fotbalové zábavě. FK Tachov k boji o postup a lidé k tipování,“ doufá Jan Vydra.

Nejsou fotbaly, není soutěž. Koronavirus brzdí i Tip ligu

Začátek populární tipovací soutěže čtenářů Deníku s názvem TIP liga se letos na jaře bohužel odkládá. Zatím na neurčito. Důvod je zřejmý: šíření koronaviru a s tím související odklad fotbalových zápasů profesionálních, ale i amatérských soutěží.

V Tip lize teď zkrátka není co tipovat. „Všem věrným hráčům a našim čtenářům se omlouváme, ale z logických důvodů jsme museli k tomuto kroku přistoupit,“ vysvětlil Petr Koděra, zástupce ředitele redakcí Deníku.

Dodal, že pokud by se v průběhu jara soutěže rozjely, odstartuje i Tip liga. „Zvolili bychom nejspíše kratší variantu hry na méně než tradičních třináct kol. O všem budeme na našich stránkách informovat,“ řekl Koděra.

Tip liga je oblíbená soutěž, v níž se tipují zápasy především krajských a okresních fotbalových soutěží.

Hráči mohou vyhrát mnoho skvělých cen. Každý okresní vítěz získá dres české fotbalové reprezentace a sázenku od společnosti Fortuna za jeden tisíc korun. Nejlepší hráč v každém kraji navíc vyhraje ještě sázenku Fortuny za pět tisíc korun. A pro vítěze soutěže týmů máme v každém okrese připraven třicetilitrový sud piva Gambrinus.