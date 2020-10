Zajímavý víkend prožil ukrajinský fotbalista Danyil Bulaiev, který od této sezony hájí barvy FK Tachov v I. B třídě, a když je třeba, tak vypomůže i rezervě v nejnižší okresní soutěži. A tak mohl v neděli nasázet pět branek na hřišti ve Studánce, kde jeho tým vyhrál 12:2.

Už den předtím se navíc prosadil i v I. B třídě, když naskočil na posledních 17 minut proti Úněšovu, dvakrát si naběhl z místa beka za obranu soupeře a pohodlně skóroval, Tachov vyhrál doma vysoko 8:0.

A jak se ukrajinský rodák ocitl na Tachovsku?

„Ozval se mi kamarád z dětství Danil Samek, který se už jako malý přestěhoval do Tachova,“ popisoval Danyil Bulaiev v rozhovoru s pomocí překladače. Samek hraje divizi za Mariánské Lázně a na Tachovsku pomohl sehnat práci i svému parťákovi. „Já jsem to přijal s potěšením, protože už jsem nějaký čas přemýšlel o cestě do Evropy,“ pokračoval Bulaiev, jenž je v České republice spokojený.

„Líbí se mi tady, chtěl bych tady žít natrvalo,“ vyprávěl s tím, že mu ale chyběl fotbal.

„Mám ho ve svém srdci, hraju ho od útlého dětství a život bez něho si nedokážu představit,“ vyznal se Bulaiev.

Fotbal mu ale chyběl jen do chvíle, než ho Samek seznámil s Romanem Umanským, který v té době hrál za Zetor Tisová a nabídl tam angažmá i Bulaievovi. „Roman mi fakt hodně pomohl, tímto mu děkuji,“ vzkázal Umanskému, jenž má momentálně zdravotní trable.

Zdroj: Foto: Jan Vydra.

Ale ještě spolu před sezonou přestoupili do Tachova.

„Jednoho deštivého dne jsme hráli přátelák s Chodským Újezdem, na který se přijel podívat tachovský trenér Pták,“ popisoval Danyil Bulaiev, jak si tachovští ´bafuňáři´ všimli šikovného kluka z Tisové.

„Nepodal jsem zrovna optimální výkon, ale trenéra jsem zaujal, asi ve mně viděl perspektivu. Jsem mu za to vděčný, snažím se mu důvěru splatit. V tachovském týmu je perfektní parta, jsem tady maximálně spokojený,“ vzpomínal.

V sobotu dal ze své pozice obránce dva góly. Tak ho v neděli zkusili za béčko na hrotu útoku a bylo z toho pět vstřelených branek. „Jsem připravený hrát tam, kde budu přínosem pro tým. V případě potřeby můžu stát i v bráně,“ usmál se. „Ale když mám být upřímný, tak v obraně se cítím lépe,“ dodal Bulaiev už s vážnou tváří.

Kdo ví, třeba i ukrajinský rodák pomůže Tachovu k rychlému návratu do krajské fotbalové elity.

Autor: Zdeněk Soukup a Michal Folejtar.