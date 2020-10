Za fotbalem léta jezdil Jan Makrlík do sousedního Německa, zahrál si ho i když byl pracovně v Anglii. V Trstěnicích nastupoval v divizním týmu.

Teď už válí jen III. třídu na Tachovsku za Jiskru Erpužice a v minulém kole pomohl svému týmu pěti góly srazit lídra ze Zadního Chodova. A ještě ke všemu na jeho hřišti.

„Přitom jsme tam jeli bez ambicí na bodový zisk, důležitější zápasy z našeho pohledu nás čekají v závěru sezony,“ hlásil 33letý erpužický útočník Jan Makrlík v telefonickém rozhovoru.

Čím to, že se Erpužicím v Zadním Chodově tak výsledkově zadařilo?

Oni byli špatní vzadu, měli tam starší hráče, přes které se šlo prosazovat. Nám už se pár zápasů předtím dařilo si vytvářet šance, ale teď jsme to konečně prolomili a napadalo to tam. Do čeho jsme kopli, spadlo do branky, i když jsme možná mohli dát i víc gólů. Ale i tak to bylo hodně povedené utkání.

Favoritem jste ale na hřišti lídra tabulky nebyli. Souhlasíte?

To ne. I trenér nám říkal, že tam nejedeme pro body, abychom si hlavně dobře zahráli. Že nás potom čekají důležitější zápasy, třeba už teď v neděli Kladruby doma. I ve zbytku sezony potřebujeme získávat body. V Zadním Chodově jsme o víkendu mohli jen překvapit.

To se povedlo. A vy jste k tomu přispěl pěti góly, to je pěkný počin…

Musím přiznat, že jsem měl šance už v předchozích zápasech, ale nepadalo to tam, měl jsem i smůlu. I teď v Zadním Chodově jsem mohl dát víc gólů než pět.

Byl některý z nich, který se vám zvlášť povedl?

Asi gól z půlky. Jejich brankář blbě vykopl, přímo na mě. Já jsem ho pak od poloviny hřiště z první přeloboval.

Je to váš střelecký rekord nebo už se vám povedlo někdy v kariéře dát víc gólů?

To bych musel dlouho vzpomínat… Možná ještě, když jsem hrál v Německu, tam jsem dával v jednom zápase šest nebo sedm gólů.

Zmínil jste angažmá v Německu, ale i v Česku jste vystřídal dost klubů. Které?

Pocházím z Plané, takže tam jsem začínal, pak jsem šel do Trstěnic. Potom jsem dva roky pracoval v Anglii, ale i fotbal jsem tam necelý rok hrál. Když jsem se vrátil, bydlel jsem v Karlových Varech, takže jsem hrál tam (Staré Sedlo, Lomnice – pozn. aut.). No a pak jsem se přestěhoval, do Stříbra, jenže kvůli koronaviru jsem tady ani nezačal, nastoupil jsem jen do dvou přáteláků za béčko. Teď jsem tedy v Erpužicích.

Ve kterém klubu jste hrál nejvyšší soutěž?

V Trstěnicích krajský přebor a potom i divizi. Teď už fotbal hraju jenom pro zábavu, ale dřív to bylo jiné. Věnuju se i mládeži ve Stříbře.

Jak se vám s mládeží daří? Je o fotbal zájem?

Myslím, že ve Stříbře je práce s mládeží dobrá. Zrovna nedávno jsme dělali velký nábor, pozvali jsme všechny školky ze Stříbra. Přišlo nějakých šest sedm nových dětí, teď jich máme v minipřípravce celkem osmnáct Zájem je, ale důležité je, aby děti vydržely.

Autor: Michal Folejtar a Zdeněk Soukup