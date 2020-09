Jako vicemistr v předkole Evropské ligy vyřadil norský Strømsgodset IF i polskou Zagłębii Lubin av rozhodujícím souboji o postup do základní skupiny hrál s pražskou Spartou.

A na ten zápas si moc dobře pamatuje současný plzeňský kapitán Jakub Brabec, který byl zrovna na odchodu do belgického Genku, ale ještě předtím stihl spasit Spartu. Ta uhrála v Dánsku bezbrankovou remízu. Jenže na Letné po 40 minutách prohrávala 0:2, ale do poločasu Lafata snížil a Šural v 69. minutě vyrovnal. No a pět minut před koncem přišla Brabcova chvíle. Po vystřídání vtrhl do velkého vápna, kde si našel Frýdkův dlouhý aut, a hlavou poslal Spartu do skupiny Evropské ligy.

„Jo, to byl můj legendární gól, jestli to tak můžu nazvat,“ vybavil si Jakub Brabec okamžitě po letošním losu.

„Pro mě to bylo hodně zvláštní, protože tenkrát jsem nehrál a jednal o odchodu do Belgie,“ připomněl 28letý stoper. Přes Genk a turecký Rizespor se dostal do Plzně a v cestě mu znovu bude stát SønderjyskE, nepříliš známý soupeř.

„Neznám přímo sílu toho mančaftu, ale asi to nebudou žádní nazdárkové, kteří by to přijeli jen tak odevzdat. Dánský fotbal má v evropském měřítku dobrý zvuk. Viktorka to určitě nebude mít jednoduché,“ myslí si třeba legendární plzeňský fotbalista František Plass.

Vítěz zítřejšího zápasu Viktoria Plzeň – SønderjyskE narazí 1. října v play-off Evropské ligy venku na lepšího z dvojice Beer Ševa (Izrael) – Motherwell (Skotsko).