Favorit a aspirant na celkové prvenství Sokol Stráž opět nezaváhal a zvítězil nad domácím nováčkem III. třídy domažlického okresního přeboru FK Mířkov 4:2. Strážský pronásledovatel Sokol Bernartice poté porazil Lokomotivu Hostouň 3:1 a stále ztrácí na druhé příčce pouhý bod. Jiskra Třemešné měla v tomto kole volno.

FK Mířkov – Sokol Stráž 2:4 (0:3)

V prvním duelu Strážští sice vedli 3:0, ale po přestávce se ještě strachovali o výsledek. Do utkání proti domácím vstoupili velmi dobře a už v úvodních minutách si vypracovali slibné střelecké příležitosti. Jedlička, Rubant a Černý úspěšní nebyli. Skóre se měnilo až v 19. minutě, kdy po centru Miroslava Novotného hlavičkoval přesně zkušený Rubant a získal favoritovi vedení. Domácí hrozili jen z protiútoků, a když se dostali k zakončení, tak hosty podržel gólman Petr Svoboda. Přes těžší terén se Strážským kombinačně dařilo a přehrávali domácí tým po celý první poločas. Přes slibné příležitosti se skóre měnilo jen ve 37. minutě, kdy po rohu Bohdana Boryse vyskočil nejvýše Rubant a těsně před přestávkou, kdy účet prvního poločasu uzavřel po přihrávce Jedličky přesnou střelou Bohdan Borys.

Do druhého poločasu nastoupili Strážští s několika změnami v sestavě a domácí do něj vlétli daleko aktivněji. Od úvodních minut se hosté jen bránili a několikrát se štěstím odvrátili změnu skóre. Mířkovští se dočkali v 66. minutě, snížení zařídil kanonýr Šilhavý – 1:3. O pět minut později vyústila převaha domácích v další branku a opět se do listiny střelců zapsal stejný hráč. Strážští se v průběhu druhého poločasu sice dostali do tří příležitostí, ale skóre se na jejich straně nezměnilo. Až v hektickém závěru se uvolnil mladík Andrle a rozhodl o konečné výhře Stráže 4:2.

Loko Hostouň – Sokol Bernartice 1:3 (1:1)

Druhé utkání mělo dramatický průběh a po nerozhodném poločasu se nakonec radovali z výhry 3:1 Bernartičtí. A to jim ještě sudí Novotný jeden gól neuznal kvůli domnělému ofsajdu.

Výsledky 1. kola (Hostouň): Hostouň – Třemešné 5:3, Bernartice – Stráž 2:2 (2:1) PK 4:3, Mířkov volno.

Výsledky 2. kola (Stráž): Stráž – Třemešné 4:2 (2:1), Bernartice – Mířkov 3:2 (1:0), Hostouň volno.

Pořadí po 3. kole: 1. Sokol Stráž 8 bodů (skóre 10:6), 2. Sokol Bernartice 7 (8:5), 3. Lokomotiva Hostouň 3 (6:6), 4. FK Mířkov 0 (4:5), 5. Jiskra Třemešné (5:9).

Program 4. kola v sobotu 27. června (Bernartice, rozhodčí Štěpán): Hostouň – Mířkov (14.00), Bernartice – Třemešné (16.30).