„Tabulkové částky se podle mě celkem dodržují. Dřív to byla taková prasečina. Pokud klub chtěl, tak toho hráče mohl prostě držet a nepustit ho. Navíc ty částky za hráče jsou stejné nebo dokonce i menší, než byly například před deseti lety. V tomto ohledu to je velký posun dopředu," říká trenér Petřína Radek Vodrážka.

Zkušený kormidelník se pohybuje ve fotbale už nějakou dobu a může tak srovnávat dřívější a nynější přestupové částky.

„Pamatuju si, že jsme před patnácti lety platili šedesát, sedmdesát za hráče do krajského přeboru. Ted je ale pravda, že těch přestupů už tolik neděláme. Spíše prodáváme, ale držíme se těch tabulek. To platilo například v případě brankáře Hrabačky, který od nás šel do Sokolova. Dostali jsme za něj dle tabulkové hodnoty sedmdesát tisíc. Předtím jsme inkasovali ještě něco za hostování. Rozhodně to ale nikterak nešponujeme," prozrazuje Vodrážka.

Nakloněný aktuálnímu systému je i trenér Petr Kural, který na podzim trénoval Černice v krajském přeboru.

„Dříve ty částky byly daleko vyšší. Teď je lepší, že se kluby opravdu řídí těmi tabulkami a drží se to na určité úrovni. Je zároveň snazší někoho přivést, když se to podaří včas domluvit a využije se tak letní okno. V zimě je to horší, to se musí oba kluby mezi sebou domluvit," vysvětluje zkušený stratég.

Na přestupovém trhu jsou dlouhodobě aktivní ambiciózní Přeštice. Ty sice hráče přivádějí většinou i mimo volné přestupy, přesto rovněž chválí současný systém.

„Myslím si, že je v tom takový pořádek. Přibližně víte hodnotu toho hráče. Ty červnové termíny jsou dobré v tom pohledu, když chcete získat hráče. Z druhé strany je to naopak horší, když o něj nechcete přijít. Každopádně je dobře, že je to takto nastavené," říká svůj názor přeštický trenér Stanislav Purkart.

