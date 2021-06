„Když mi to předseda STK pan Štverák volal, ptal jsem se ho, jestli je to stoprocentní, odpověď zněla, že tisíciprocentní, stačí poslat novou přihlášku,“ řekl klubovému webu sekretář FK Tachov Luboš Pernglau.

V nedokončené sezoně 2020/21 I.A třídu dohrávalo patnáct týmů, protože Starý Plzenec odstoupil ze soutěže. Místo Plzence zaujmou Křimice. Tachov nahradí Žichovice, které postoupily do krajského přeboru místo Meclova, který se do soutěže nepřihlásil.

Před šesti lety FK Tachov postoupil do třetiligové ČFL, ale před dvěma lety se kvůli finančním problémům klub ocitl až v okresním přeboru. Během dvou let FK Tachov dvakrát postoupil administrativně, protože nedokončené sezony byly bez postupů. „Mohlo se stát, že bychom se teď, potřetí v řadě, připravovali na okresní přebor, to si neumím vůbec představit,“ uvedl pro klubový web předseda oddílu Martin Krýsl.

„Je to samozřejmě dobře z mnoha pohledů, prozatím ta cesta vzhůru je nejrychlejší, jaká může být, i když za těchto podmínek,“ dodal Krýsl.

Oproti minulé sezoně se kádr Tachova obmění. Ze zdravotních důvodů končí Lukáš Tušl, odchází Marek Skopový, ze studijních důvodů nebude tolik k dispozici Jonáš Junek. Mužstvo posílí o Lukáše Tonku, z dorostu přijde trojice Václav Šmejkal, Vítek Kropáč a Matěj Zeman. „S odchody nic neuděláme, co se týče příchodů, jsem spokojený, všichni kluci jsou přínosem. Ještě máme některé hráče vytipované, snažíme se a určitě ještě budeme,“ podotkl pro klubový web trenér fotbalového Tachova Jaroslav Pták, který je rád, že se zhodnotily výkony v loňské sezoně. „Je to sice postup administrativní, ale šli jsme tomu naproti, kdybychom nebyli první, tak nepostoupíme. Klukům moc děkuji a zároveň gratuluji“ neskrýval radost trenér a zároveň si je vědom závazku. „O to líp se musíme na novou sezonu připravit, protože cíle zůstávají stejné – hrát nahoře a postoupit,“ nebojí se nové výzvy trenér Pták.