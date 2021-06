Dva roky, dva administrativní postupy, protože kvůli koronaviru nedokončené dvě poslední sezony se hrály bez regulérních postupů. „Zaplať pánbůh za postupy! Taky se mohlo stát, že bychom se teď, potřetí v řadě, připravovali na okresní přebor, to si neumím vůbec představit,“ řekl na klubovém webu předseda FK Tachov Martin Krýsl. „Je to samozřejmě dobře z mnoha pohledů, prozatím ta cesta vzhůru je nejrychlejší, jaká může být, i když za těchto podmínek,“ dodal Krýsl.

Tachov, který vedl skupinu A I. B třídy, nahradí Žichovice, jež administrativně postoupily do krajského přeboru. V roce 2015 FK Tachov postoupil do třetiligové ČFL, ale v létě 2019 byl z divize přihlášen do okresního přeboru. Kvůli nelichotivé finanční situaci. Byl zvolen nový výbor i předseda oddílu a začalo se mluvit o novém začátku.

„Z postupu do I. A třídy máme radost. Od pádu do okresního přeboru jsme se snažili každý rok postoupit a už jsme ani nedoufali, že se nám to podaří i tento rok. O to máme větší radost, že jdeme nahoru,“ uvedl trenér FK Tachov Jaroslav Pták.

Soupeře z I. A třídy ani její úroveň nezná. „Soustředil jsem se a jezdil jsem po zápasech soupeřů v I. B třídách. Naším cílem bude postup do krajského přeboru. Klademe si postupné cíle, jdeme krok za krokem, takže krajský přebor je náš nejbližší cíl. Město, jako je Tachov, si krajský přebor zaslouží. Divize je už náročná a do ní už musíte sehnat hráče odjinud,“ podotkl Pták.

Oproti minulé sezoně se kádr obmění. Ze zdravotních důvodů končí Lukáš Tušl, odchází Marek Skopový, ze studijních důvodů nebude moc k dispozici Jonáš Junek. Přišel Lukáš Tonka, z dorostu se přesunula trojice Václav Šmejkal, Vítek Kropáč a Matěj Zeman. Podle tachovského trenéra však kádr není ještě uzavřený. „Momentálně hodně intenzivně pracujeme na posílení kádru, ale jsme ve fázi, kdy nemohu jmenovat. Jednáme s hráči a s jejich mateřskými kluby,“ vysvětlil Jaroslav Pták.

Minulý týden tachovský celek ukončil první část tréninků. Teď mají fotbalisté třítýdenní volno a poslední týden v červnu jim začne pětitýdenní blok přípravy až do prvního mistrovského utkání 1. srpna. „Odehrajeme šest přípravných zápasů. S třemi kluby z krajského přeboru – Tlumačov, Lhota a Chotíkov, pak máme Petřín Plzeň U19. Měli jsme hrát s Bělou, ale s tou se potkáme v I. A třídě, a proto ji v přípravě nechceme. Netušili jsme, že postoupíme do I.A třídy, takže jsme dělali přípravu na I. B třídu. Takže hledáme náhradního soupeře. Pak máme Trstěnice z Karlovarského kraje,“ vyjmenoval trenér Tachova program přátelských zápasů.

Říká se do třetice všeho dobrého. Takže dohraje se po dvou letech příští sezona? „Musíme být optimisté. Společnost je už poměrně hodně proočkovaná, proto věřím, že už to půjde. Bylo by nesmyslné, pokud by se nemělo dohrávat. Venkovní sport by měl fungovat jinak než doteď. Hraje se venku, kde dvacet lidí běhá po hřišti ve vzduchoprostoru, takže nevidím důvod, proč nehrát,“ uzavřel Jaroslav Pták.