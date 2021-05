„Teď už se cítím dobře, koleno zatím drží. To je pro mě asi nejvíc,“ prohlásil Aleš Čermák, který naskočil až na Slavii (1:5), proti Příbrami (3:3) a na Spartě (1:3) už byl v základu. Ale ani jednou se neradoval z vítězství.

Teď to chce napravit v nedělním utkáním s Pardubicemi, které se hraje v pražském Ďolíčku.

Liga jde do finiše, zbývají poslední tři kola a stupňuje se boj o evropské poháry. Vnímáte rostoucí napětí?

Ani ne. My potřebujeme prostě vyhrát všechny tři zápasy v lize a také chceme zvednout nad hlavu pohár. V Plzni nic neobvyklého, tady je samozřejmost, že do každého zápasu jdete s tím, že ho chcete vyhrát. (úsměv)

Ještě před finále poháru se Slavií (čtvrtek 17.00, Doosan Arena) vás čekají v lize Pardubice. Bude důležité uspět proti nim i s ohledem na vrchol v MOL Cupu?

Vždycky je fajn, když se vám zadaří a vyhrajete. Pocit ze zápasu je hned lepší, než když se to nepovede.

Pardubice si jako ligový nováček poradily mezi elitou velmi dobře. Souhlasíte?

Jsou na tom dobře v tabulce a podávají i dobré výkony, což není náhoda. Sám vím, že působit v týmu nováčka není nic jednoduchého, vyzkoušel jsem si to ve své první ligové sezoně v Hradci Králové. Klobouk dolů před Pardubicemi, jsou zaslouženě tam, kde jsou.

Zato vy jste teď tři zápasy v řadě nevyhráli, nepomohla ani změna kouče. Jak si zvykáte na trenéra Bílka?

Moc času nebylo, dva dny po jeho nástupu jsme hráli. Uvidíme, jak to všechno půjde. Snažíme se plnit, co po nás nový trenér chce. Bohužel se první zápas nepovedl… Ale věřím, že body a vítězství začnou přibývat.

Na Spartě jste nastoupili v jiném rozestavení, se třemi stopery. Změnily se nějak pokyny i pro vás záložníky?

Jo, trošku se to liší. Myslím, že pro většinu hráčů. Je to jiné, než jsme hráli doteď. Jak říkám, zatím se s tím sžíváme. Věřím, že nám to půjde lépe a lépe.