Oba celky se už střetly v roce 2011, kdy Sparta vedená Martinem Haškem vyhrála 7:1, po dvou brankách zaznamenali tehdy mladík Grajciar a Chorvat Kerič, ze současného kádru to nikdo nepamatuje. To na straně Domažlic už tehdy hrál nynější kapitán Petr Mužík. Hrát by se mělo ve středa 19. října.