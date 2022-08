„Budeme muset hrát stejným způsobem jako proti Helsinkám ve druhém předkole, zvlášť v tom druhém utkání. To znamená zodpovědně do defenzivy, nesmíme jim nechat kousek prostoru. Mají obrovskou rychlost v křídlech. Posilu z Holandska na postu středního útočníka (Kaye Tejana) s velmi dobrou levou nohou,“ řekl trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek na tiskové konferenci v útrobách kišiněvského stadionu.

„Tiraspol tvoří nový tým, který je velice silný. Ze čtyř zápasů v předkolech neinkasovali, což znamená, že velmi dobře brání. Je to i velmi technické mužstvo. Všichni hráči dobře ovládají balon. Ofenzivní hráči jsou velmi silní v obcházení jeden na jednoho. Čeká nás nesmírně těžký tým,“ uvedl Bílek.

Plzeňský kouč nevyloučil změny v základní sestavě. Bílek má podle svých slov dva otazníky. „ Jednou z variant je Kliment místo Chorého. Honza v posledních dvou zápasech dvakrát skóroval, což je pro útočníka a jeho sebevědomí vždycky hrozně důležité. Jsem rád, že kádr je široký a je z čeho vybírat. Jsou tam i maličké zdravotní problémy. Uvidíme,“ konstatoval Bílek.

V případě postupu přes Tiraspol čeká Viktorii Ferencváros, nebo Karabach

Viktoriáni odletěli do Moldavska v pondělí dopoledne. Ve 20 hodin místního času (19 hodin SELČ) měli čeští mistři předzápasový trénink. Ve výpravě chybí dva zranění: záložník Aleš Čermák a obránce Robin Hranáč. Stoper Mohamed Tijani a záložník Ondřej Mihálik se znovu nevešli do nominace.

V sázce je nejen sportovní, ale i finanční motivace. Pokud Viktoria vyřadí Tiraspol, postoupí do závěrečného předkola LM a zajistí si minimálně základní skupinu Evropské ligy, druhé nejprestižnější klubové soutěže. Postupem do čtvrtého předkola LM by Plzeň získala prémii kolem 200 milionů korun.

Musíme se vyvarovat zbytečných chyb, ví obránce Viktorie Havel

S využitím ČTK