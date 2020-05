Tlumačov tak potvrdil i reálnou statistiku z předčasně ukončené sezony 2019/2020, ve které na jeho zápasy chodilo nejvíce příznivců (v průměru 170 diváků na domácí zápasy a 140,5 diváků na zápasy doma i venku – pozn. autora).

„Vidíte, to jsem ani nevěděl. Těší mě to. Jsme tým z malé vesnice a jsem rád, že nás lidé mají rádi a povzbuzují nás. Na domácí zápasy jezdí také fanoušci z okolních vesnic a jsou slyšet. Je to pro nás pěkné ocenění a zároveň velká vzpruha do budoucnosti. Je vidět, že fotbal v Tlumačově zkrátka má smysl,“ komentoval vítězství na hřišti i ve světě internetu tlumačovský trenér Pavel Čadek.

Druhá Horní Bříza získala ve finále 4397 hlasů. „Děkujeme všem za účast a hlasy. Skončili jsme na krásném druhé místě,“ stálo na facebookových stránkách SK Horní Bříza. Třetí místo obsadil trošku překvapivě plzeňský Rapid, pro který na internetu hlasovalo přes dva tisíce lidí.

VÝSLEDKY ANKETY DENÍKU

1. Tlumačov (4971 hlasů), 2. Horní Bříza (4397 hlasů), 3. Rapid Plzeň (2323 hlasů), 4. Nepomuk (1045 hlasů), 5. Nýrsko (556 hlasů), 6. Černice (459 hlasů), 7. Staňkov (397 hlasů), 8. Holýšov (84 hlasů).

Ve finále se rozdalo celkem 14232 hlasů. Zbývajících osm týmů ze dvou semifinálových skupin do velkého finále nepostoupilo.