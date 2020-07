Ale ouha! Soupeř plánované přátelské utkání odvolal a nově se skládající kádr zatím neví, proti komu a zda vůbec o víkendu do nějakého zápasu nastoupí.

„Chci, aby kluci hráli. Pokud se nám nepodaří s nikým jiným dohodnout, tak je variantou i modelové utkání s našimi dorostenci,“ zaznělo z úst zkušeného trenéra tachovského áčka Jaroslava Ptáka.

Největší ´hoňky´ má s nastalou situací vedoucí mužstva Jan Vydra. „Zkouším různé týmy. Jenže problém je v tom, že skoro všichni už mají samozřejmě dopředu přípravná utkání domluvena a také začínají o tomto víkendu. Volám klubům i z vedlejších okresů, třeba Chebu, Nejdku… Chtěli bychom si zahrát proti kvalitnímu soupeři z některé oblastní soutěže, aby hráči už najeli na náročnější fotbal,“ přemítá Vydra.

Tachovské áčko potřebuje sehrát v přípravě co nejvíce těžkých utkání, protože se v podstatě z více než poloviny tvoří nový kádr pro oblastní soutěž a spoluhráči se musejí sehrát a zažít společné návyky. Byť se skoro všichni stejně dobře znají… „Pořád platí, že sázíme na týmového ducha a tachovské hráče, srdcaře,“ potvrzuje týmový vedoucí a souhlasně přikyvuje i na jména posil, o kterých se ve fotbalových kuloárech mluví, že mají namířeno do klubu z okresního města. „Je to tak, že z Německa se k nám vrátil Lukáš Hudec a ze Studánky zase trojice Honza Viterna, David Gabčo a Kuba Šuranský. Ze Zetoru Tisová přichází ukrajinský bek Roman Umanskyi a po dlouhé zápasové pauze se do přípravy zapojili i Marek Skopový či David Faber, což se dá také brát jako výrazné posílení. V jednání máme ještě další jména, minimálně chceme ještě jedním hráčem doplnit ofenzívu,“ uvádí Jan Vydra a nepopírá ani zájem áčka mužů o talentované velmi mladé hráče.

„V dorostu plzeňského SK Petřín máme našeho odchovance Jonáše Junka, který má také zájem se vrátit do Tachova. U něj však záleží na tom, na jakou školu půjde dál studovat,“ říká Vydra. A to se ještě začíná rozhodovat o budoucnosti velice talentovaného teprve šestnáctiletého tachovského hráče Martina Kapolky…

A co transfery opačným směrem, ven z klubu?

Není tajemstvím, že do tachovské přípravy nenaskočil kanonýr Lukáš Čížek a na schválení přestupu třeba čeká další zkušený borec Miroslav Zámečník. Kam půjdou? Zámečník má na fotbalovém svazu žádost o přestup do Chodové Plané a vážný zájem má i Sokol Postřekov z domažlického okresu, který by měl být v nadcházející sezoně velkým tachovským konkurentem v I.B třídě. Chodský tým nepopírá ani kontakt s Čížkem, ale v tomto případě už je zřejmě rozhodnuto, že to neklapne. Okolo vyhlášeného střelce sice lehce kroužil i Baník Stříbro nebo Chodský Újezd, ale na svazu leží jeho přestupní lístek do Dynama Studánka.