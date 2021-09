Nemoc posledních týdnů se projevila rovněž na stadionu Viktorie, kde se o víkendu odehraje šlágr ligy. Domácí v něm přivítají pražskou Spartu a – doufejme – bude to záživnější představení než středeční utkání reprezentace.

V Ostravě proti Bělorusku měl národní mančaft docela dost šancí. Přesto vyhrál jen 1:0. Ale pozor, díky Bohu za tu výhru, byla velmi důležitá. Poté přišel duel v Belgii. Na hřišti současně nejlepšího mužstva světa dostali Češi naloženo. Tři góly jsou dost. Jenže opět. Reprezentace se propracovala do několika velmi zajímavých šancí, neskórovala však.

V Plzni to bylo podobné.

„Vytváříme si velké množství šancí, tak bychom měli dávat víc gólů," uvědomuje si trenér Jaroslav Šilhavý. „Někdy nám chybí kvalita řešení koncovky."

Parádní trefa Matěje Vydry! ? pic.twitter.com/bIXhjtcYfg — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 8, 2021

Bohužel, smutným hrdinou se v této disciplíně stal Stanislav Tecl. Útočník Slavie je zhusta kritizován za spalování příležitostí, často je to trefné. Ale tentokrát měl fakt smůlu. V první půli – i ve druhé – udělal v šancích přesně, co měl. Ale poprvé mu vykopl jasný gól z brány obránce, podruhé trefil tyč.Komentátor České televize Jaromír Bosák to trefně, jak je jeho zvykem, glosoval: „Tecl je v rozmíšce s fotbalovými božstvy.“

Co na to palič Tecl? „Samozřejmě mě to mrzí, ale dneska jsem neměl štěstí. Bohužel dáváme málo gólů,“ hlesl.

„Standa si ten gól za svoji pracovitost zasloužil," uznal Šilhavý.

Poslední střela zápasu znamená remízu 1:1 ???? pic.twitter.com/wMJhp3eSPq — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 8, 2021

Pro český národní tým to byl problém. Ukrajinci totiž udeřili ve 27. minutě. Viktor Kornijenko zakončil naprosto bravurně velmi dobrou akci. Brankář Jindřich Staněk byl bez šance.

Čeští fotbalisté se z rány nakonec vzpamatovali. V nastavení vyrovnal epesní ranou střídající Matěj Vydra. Pozor, ale byl to takový výstřel do tmy.

„Odehráli jsme výborný zápas s kvalitním soupeřem, akorát tomu chyběly góly. V závěru jsme soupeře tlačili a v poslední vteřině přišla odměna a alespoň jsme vyrovnali," řekl Šilhavý.