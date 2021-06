Ve vyšší soutěži se budou moci fotbalisté Tachova opět spoléhat na svého kapitána Jana Viternu. Třiatřicetiletý obránce pamatuje časy tachovského klubu ve třetiligové ČFL, ale minulou sezonu hrál FK Tachov s Viternou v sestavě I. B třídu a po administrativním zásahu vedoucí celek skupiny A I. B třídy postoupil do I. A třídy. „Pro klub je to skvělé, ale když si člověk postup nevykope sám, tak nemá takovou radost. Myslím si, že není dobré postupovat, aniž by se hrálo a sezona dohrála. Na druhou stranu ve druhé fázi letní přípravy se bude trénovat lépe s pocitem postupu,“ řekl Deníku Jan Viterna.

Nicméně vedli jste skupinu A I. B třídy, takže i přes administrativní zásah se nedá říct, že byste postoupili nespravedlivě.

To asi ne, ale je škoda, že se soutěž nemohla odehrát, protože člověk dělá fotbal, aby ho hrál a aby lidi na něj mohli chodit. Takže to je na tom to smutné. Samozřejmě že postup do I.A třídy je dobrý pro nás hráče a klub, který se dokázal trochu vzpamatovat a zase se dostat výš.

Věřil jste v udržení prvního místa a postupu v případě dohrání soutěže?

Ano, protože tým má kvalitu a dravé mládí. Vedení klubu funguje jinak, než dříve fungovalo. Určitě bychom postoupili.

Nebylo by demotivující do další práce, pokud byste dvakrát navzdory prvnímu místu v nedokončené sezoně nepostupovali z okresního přeboru přes I. B třídu až do I. A třídy?

Určitě. Byla by to i velká škoda, protože máme nějaký cíl. Když vidíte, že to funguje, byla by škoda, pokud by se nepostoupilo jen kvůli tomu, že se dvě sezony nedohrály.

Znáte budoucí soupeře z I. A třídy? Hrál jste proti nim?

I. A třídu jsem snad nikdy nehrál. Možná když jsem přišel ve dvaceti letech do Tachova. Od té doby jsem ale I. A třídu nehrál, takže absolutně nevím, co nás čeká.

Bude cílem postup do krajského přeboru hned v prvním roce?

Dali jsme si za cíl co nejdříve postoupit do krajského přeboru. Myslím si ale, že nemáme tak široký kádr a přišla spousta dorostenců, kteří nemají zkušenosti ve fotbale mužů, takže postup nebude vůbec jednoduchý. Každopádně bychom chtěli hrát důstojnou roli v soutěži.

Co čekáte od sezony a kolik budete chtít nastřílet gólů?

Nepotřebuji střílet góly (úsměv). Pro mě je důležité, aby se dařilo týmu. Pokud budeme hrát v horní polovině tabulky, bude to dobré.