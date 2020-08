Domácí nováček oblastní I.B třídy má nabitý kádr posilami a netají se svými ambiciozními plány stoupat stále výše a hostující účastník krajského přeboru po uplynulé tristní sezoně také přivábil do svých řad zajímavá jména. Oba týmy však ke vzájemnému zápasu nastupují citelně oslabeny.

„Kvůli zranění nebo dovoleným nám chybí asi pět hráčů, se kterými počítáme do základního kádru. Někteří i přes drobná poranění chtějí nastoupit, tak uvidíme až aktuálně těsně před zápasem. Určitě se na utkání proti Staňkovu těšíme, je to po delší době zase měření sil s kvalitním soupeřem z nejvyšší krajské soutěže. Doufám, že předvedeme dobrý fotbal a byl bych rád, kdyby přišlo na stadion co nejvíce diváků,“ zve vedoucí mužstva FK Tachov Jan Vydra.

Jeho staňkovský protějšek Ondřej Bauer jen vypočítává ´padlé´, kterým stejné důvody jako zmíněným Tachovanům nedovolily do přípravného zápasu v Tachově zasáhnout. „Chybí nám podstatná část základní osy. Hrát nemohou Gust, Kubina, Šimůnek, Mifek, Pergl, zřejmě Voves a určitě nenastoupí ani naše nová zahraniční akvizice, které se v přípravě zatím nadmíru daří herně i střelecky,“ zmiňuje Bauer i jedenadvacetiletého ukrajinského forvarda Oleha Rusnaka, jehož příchod na hostování z AFK Sadská je aktuálně na stole fotbalového svazu. „Nastoupí tak stejně jako na Memoriálu Josefa Šerlovského v Postřekově polovina mužstva z dorostenců,“ konstatuje smířeně staňkovský funkcionář.

Utkání FK Tachov – FK Staňkov se hraje v sobotu 1. srpna od 17 hodin.