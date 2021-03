V tachovské fotbalové historii se najde bezpočet vzletů i pádů.

„Ačkoliv Tachov dlouhé roky patřil na fotbalovou mapu celostátních soutěží a dvakrát si zahrál i třetí ligu, v současné době působíme pouze v I.B třídě. Bývalé vedení odstoupilo v létě 2019 a místo divize, která se zde tradičně hrála, přihlásilo pouze okresní přebor a až na jednoho rozprodalo všechny hráče. Snahou nového výboru a všech v oddíle je vrátit tachovský fotbal tam, kam patří,“ ohlíží se se smutkem v hlase za nejčerstvějším sešupem jedna z hlavních duší obrodného procesu a člen současného výkonného výboru FK Tachov Jan Vydra.

Nebude to cesta lehká a i vzhledem k současné covidové situaci ani krátkodobá. A že je na co navazovat, o tom není pochyb.

Zdroj: Youtube

Fanoušky tachovského fotbalu to bolí o to více, že právě současná sezona 2020/21 je vlastně jubilejní sto desátou od založení…

„Počáteční zmínky o fotbalu v Tachově se totiž vztahují k říjnu 1910. V té době žilo v Tachově především německy mluvící obyvatelstvo a prvním oficiálním fotbalovým klubem ve městě se tak stal DFK Tachov, tedy po rozšifrování zkratky přesně Deutscher Fussballklub Tachau,“ informuje Vydra. Od té doby klub několikrát změnil název od Českého Lva přes legendární Uranové doly a Slavoj Strojplast až po současné stručné FK Tachov.

Jak již bylo zmíněno, v Tachově se ve dvou obdobích hrála třetí nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž. Ale stadion v Pobřežní ulici pamatuje i tři utkání té úplně nejvyšší – prvoligové!

Jak je to možné?

Na podzim roku 1995 totiž začaly problémy prvoligového Unionu Cheb s tamní radnicí ohledně pronájmu stadionu Lokomotivy, kde Chebští hráli své zápasy od roku 1979. V té době zbývalo Unionu sehrát na podzim tři domácí utkání. Spekulovalo se o přesunu do Sokolova nebo do Karlových Varů, nakonec však volba padla na Tachov. Výraznou roli ve výběru náhradní lokality sehrál tehdejší chebský sekretář a také dlouholetý funkcionář UD a FK Tachov Ondřej Kožár, díky němuž tak měli tachovští fotbaloví příznivci možnost vidět na svém stadionu tři parádní představení.

To první 22. října 1995, kdy do Tachova jako hosté Chebu přijeli fotbalisté tehdejšího FC Boby Brno Unistav. Domácí rozhodli zápas už do poločasu, když jim dvoubrankové vedení zajistili svými premiérovými prvoligovými góly Roman Gibala ve 28. minutě a Marián Klago ve 41. minutě. Stejný hráč zvýšil v 56. minutě už na 3:0 a za ´Bobíky´ vstřelil čestný úspěch až třináct minut před koncem René Wagner.

V akci tachovští diváci mohli vidět brněnské legendy – gólmana Přibyla, Dostálka, Valnohu a další. Po utkání došlo k potyčce policistů s fanoušky Brna mezi sportovní halou a plaveckým bazénem. Tekla při tom krev, což tehdy nebylo nic mimořádného.

Týden nato přišel pro fotbalové labužníky svátek. Přijela pražská Sparta s Kollerem, Řepkou, Nedvědem… Na trávníku se odehrála bitva, na kterou se dlouho vzpomínalo. Jako první se prosadil Jan Koller (18.), na druhé straně srovnal Klago (30.). Chvíli před půlí Václav Budka vrátil vedení Spartě (44.), po přestávce se však spustil chebský uragán a po dvou slepených gólech Jaromíra Jindráčka (66. a 68.) málem spadla tribuna. Když už to vypadalo, že Sparta odjede s prázdnou, vyrovnal v závěru Martin Frýdek (88.).

Loučení s tachovským azylem znamenalo pro chebský Union listopadové derby s Viktorií Plzeň. Fotbalu nepřálo počasí, silně sně-žilo a jen díky tachovským pořadatelům z řad dobrovolníků, kteří ještě chvíli před utkáním pobíhali po hřišti s hrably a odklízeli sníh, se nakonec mohlo hrát.

Do vedení poslal hosty Tomáš Heřman (71.) a sedm minut nato vyrovnal Martin Müller. V 89. minutě však chebskému gólmanu Michalu Kýčkovi proklouzla střela mezi rukama do břevna a jen minutu před tím střídající Stanislav Purkart dorážkou rozhodl o dvou bodech pro hosty. „Když trenér Hřebík střídal, říkal jsem mu, ať mne tam pošle, že dám gól, a ono to vyšlo!“ smál se tehdy po zápase šťastný střelec vítězné branky.

V tomto duelu se na obou stranách objevili borci, kteří hájili i barvy FK Tachov. V chebském dresu Julius Bielik a kouč František Plass, na straně plzeňské Jan Velkoborský a budoucí trenéři Stanislav Purkart a Zdeněk Bečka. Na hostování do Tachova měl v té době namířeno Marián Klago, ale z toho nakonec díky jeho střeleckému procitnutí sešlo. „Spolupráce s Tachovem je příkladná, takže se mu snažíme pomoci, ale Klago konečně ukázal, proč jsme ho angažovali,“ vysvětlil změnu tehdejší kouč Chebu František Plass.