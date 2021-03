To vše v sobotu 10. dubna.

„Vzhledem k tomu, že tachovský okres je teď, co se týče covidu, nejhorší v republice, tak jsme usoudili, že není úplně dobrý nápad nahnat 27. března padesát lidí do jedné místnosti. Zjistili jsme, že už na dvou místech v Ústeckém kraji, v Teplicích a v Mostě, se okresní valné hromady úspěšně uskutečnili konferenčním způsobem a rozhodli jsme se pro uspořádání stejnou formou. Je to pro delegáty daleko bezpečnější způsob, i když by při klasické podobě jednání byly dodrženy veškeré hygienické opatření proti šíření koronaviru. Hlavně starší delegáti klubů vyjádřili obavy a někteří by se standardní valné hromady ani osobně nezúčastnili,“ vysvětluje důvody již čtvrtého přeložení termínu sekretář OFS Tachov Miloslav Kohút.

Současný šéf okresního fotbalu Václav Přibyl napsal všem klubům v okrese vysvětlující dopis a sekretář Kohút aktuálně připravuje vše potřebné pro legislativně hladký průběh valné hromady. Využity při ní budou aplikace, které se osvědčily při okresních volbách na severu i při hlasování například v poslanecké sněmovně.

„Volby do volební a mandátové komise proběhnou klasicky v módu videokonference a volby předsedy OFS, členů výkonného výboru a revizní komise už pomocí té speciální aplikace. Nikdo se toho nemusí bát, bude to jednoduché a fungovat to bude na notebooku, klasickém počítači, mobilu i tabletu,“ vypočítává Kohút.

V souvislosti s posunutím termínu volební valné hromady se opět posune i datum, do něhož mohou kluby zasílat návrhy na kandidáty na konkrétní posty ve výkonném výboru a jednotlivých komisích. „Možnost nominace posuneme do 2. dubna, což je pátek před Velikonocemi,“ dodává sekretář OFS, který zůstává optimistou i v otázce, zda se dohraje současné sezona okresních fotbalových soutěží alespoň v takové podobě, aby mohla být sportovně uzavřena včetně postupů a sestupů mezi nimi.

„Na podzim jsme odehráli osm kol, takže ještě potřebujeme sehrát alespoň zbývajících pět podzimních a jedno jarní kolo. Má to být do konce června, tak mi vychází, že se to dá stihnout i kdybychom začali až v půlce května. Máme tedy v podstatě ještě dva měsíce času na to, zahnat covid, a snad tomu stejně jako vloni napomůže i teplé počasí,“ doufá sekretář OFS Miloslav Kohút.