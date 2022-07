Jan Sýkora s mistrovským pohárem po minulé sezoně.Zdroj: FCVP

V plzeňské Viktorii působil Sýkora už v mládežnických týmech, ale ještě jako dorostenec přestoupil do pražské Sparty, ale do kádru áčka se tam neprosadil. Hostoval v Brně a Liberci. V zimě 2017 přestoupil za 25 milionů korun do Slavie, s níž hned získal titul, ale pak se zranil a ztratil místo v týmu. Zase hostoval v Liberci a Jablonci, než před dvěma lety přestoupil do Polska.

Teď se tedy vrací do rodného kraje, pochází totiž z Červeného Poříčí na Klatovsku. Jeho bratr Václav je kondičním koučem Regionální fotbalové akademie. „Jedná se o hráče, který byl klíčovou součástí mistrovského úspěchu, tudíž byl pro nás jeho příchod prioritou. Jsem moc rád, že ho nyní můžeme definitivně přivítat zpátky mezi námi,“ doplnil k transferu generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Zdroj: Youtube

Sýkora už s týmem odjel na herní kemp do rakouského Westendorfu, v úterý naskočil v 60. minutě do utkání s rumunským Botosani (0:0). Hrál na pozici levého beka, ale jeho místo je spíš na krajích zálohy či pod hrotem.

„Je mi jedno, kde hraju, dokážu se přizpůsobit všemu. Nemůžu říct, že by mě to vždycky sedělo na podhrotu, je to i podle soupeře,“ vyprávěl Jan Sýkora na podzim v rozhovoru pro Deník s tím, že s výjimkou gólmana a stopera už vyzkoušel snad všechny posty.

„I gólmana si umím představit, ale to bychom museli hrát s žákama, abychom na tom byli výškově stejně,“ rozesmál se tehdy fotbalista. Teď už znovu bojuje o místo v kádru plzeňské Viktorie. Jak si povede?

