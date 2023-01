Zdroj: instagram FCVP

Podle názoru Jana Sýkory chodí nejčastěji pozdě cizinci. „Nevím, co mají v hlavě. Ve skupině to máme vždycky česky i anglicky a stejně přijdou pozdě. Nevím, co si o to mám myslet,“ smál se. „Asi cizinci, Mosky (Jhon Mosquera),“ uvedl zase kapitán mužstva Lukáš Hejda. Jméno kolumbijského plejera padlo také z úst gólmana Jindřicha Staňka. A koho „naprášili“ gólman Marián Tvrdoň se záložníkem Janem Kopicem? Názory se různí. Podívejte se ve videu.

