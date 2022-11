Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Víme, že to bude nesmírně těžké, že domácí hrají o postup do další fáze Ligy mistrů. Ale my nemáme co ztratit. Pokud do utkání dobře vstoupíme a výsledek pro nás bude delší dobu příznivý, tak věřím, že jsme schopni tady odehrát dobré utkání,“ prohlásil Bílek na tiskové konferenci.

Chvilku potom už zkoušel se svými asistenty Pavlem Horváthem a Markem Bakošem břevínka na trávníku San Sira. To vše pod bedlivým dohledem klubového šéfa Adolfa Šádka, který usedl na lavičku hned vedle trojice zraněných Janů – Klimenta, Kopice a Sýkory i dalšího maroda Filipa Kaši. To obránce Radim Řezník už kroužil kolečka s ostatními po hřišti.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Pak si hráči dali klasické báčko, následovala tradiční patnáctiminutovka za přítomnosti novinářů a pak už ostrý trénink na Inter, který může slavit postup. I proto se očekává vyprodáno, kapacita 80 tisíc diváků. Každý fanoušek Interu chce být u toho. Letošní sezona je navíc dost možná pro stávající San Siro, které nese jméno i po slavném Giuseppe Meazzovi, poslední. Téměř stoletý svatostánek má nahradit nový moderní stadion. Ale kapacita se sníží na 65 tisíc.

„Tuším, že do 15. listopadu se má definitivně rozhodnout, jakou bude mít podobu,“ hlásil odchovanec plzeňského fotbalu Jaroslav Šedivec, jenž se natrvalo usadil na severu Itálie. Před více než dvaceti lety sem přicházel do slavného Juventusu, který za něho vysázel Viktorii třiačtyřicet milionů korun.

