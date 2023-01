V kádru pro soustředění ve španělském Benidormu na něho místo nezbylo a momentálně se řeší jeho budoucnost. Zřejmě i proto, že začátkem týdne oznámil vedoucí celek FORTUNA:LIGY příchod jeho krajana Rafia Durosinmiho, který se v Plzni dohodl na hostování pro jarní část sezony s opcí. „Je to mladý kluk, vysoký, má dobrý pohyb a je velmi rychlý,“ popisoval plzeňský trenér Michal Bílek, čím ho dvacetiletý mladík z druholigové Karviné zaujal.

A vytlačil z kádru i krajana Basseyho, od něhož si v Plzni hodně slibovali. Ale ve dvanácti podzimních zápasech nastřádal jen 322 minut, vstřelil jeden gól, v už rozhodnutém zápase se Zbrojovkou Brno (4:0), a přidal asistenci.

Viktoriáni odcestovali na soustředění do Španělska. Na snímku Jhon Mosquera.Zdroj: FCVP/Ondřej Pastor

Teď se zdá, že jsou jeho dny v Plzni sečteny navzdory tomu, že na marodce je opět jeden z dvojice elitních viktoriánských útočníků Jan Kliment. Ten do Benidormu ani neodcestoval, stejně jako dva zranění zadáci Radim Řezník a Mohamed Tijani.

Viktoria láká fanoušky. Získejte lístky na tři zápasy za cenu dvou

„Jejich zranění v tuto chvíli znamená, že se ve Španělsku nebudou moci zapojit do tréninku. Nedává tedy smysl, aby s námi cestovali. Zůstávají v Plzni a budou zde plnit plán rekonvalescence,“ vysvětloval sportovní ředitel klubu Daniel Kolář. Naopak s potěšením konstatoval, že ve výpravě, která čítá dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáře, je kvarteto nových tváří – Matěj Vydra, Roman Květ, Adam Zadražil a Rafiu Durosinmi.

„Jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout příchod nových hráčů ještě před odletem na soustředění,“ pochvaloval si sportovní ředitel plzeňské Viktorie.

Na soustředění v Benidormu sehrají viktoriáni tři přípravné zápasy se zahraničními celky. Ten první s německým 1. FC Heidenheim, který bojuje o postup do první bundesligy, je na programu už v pátek od 15 hodin. Dalšími soupeři ve Španělsku budou Ferencváros Budapešť a norské Molde.

„Oba to jsou mistři svých zemí, to hovoří za vše,“ prohlásil před odletem do Španělska, kam se viktoriáni vydali ve středu z letiště v Mnichově, trenér Michal Bílek. V pokladnách Doosan Areny už také začal prodej vstupenek na první zápasy blížící se jarní části fotbalové FORTUNA:LIGY.

To nejhorší mají hráči za sebou, prohlásil trenér Bílek před soustředěním