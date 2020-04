Francouzský útočník Jean-David Beauguel vyrazil včera od Doosan Areny obtěžkán dárkovými taškami do Fakultní nemocnice v Plzni, aby obdaroval malé pacienty, kteří tam zůstávají i přes prodloužený víkend.

„Mám hrozně rád děti a je mi moc líto těch, kteří na Velikonoce nemohou být doma, ale musí je trávit právě v nemocnici,“ svěřil se francouzský útočník.

Bylo mu líto, že nemohl viktoriánské dárky předat osobně přímo na dětské klinice. „Hned bych za dětmi vyrazil, ale bohužel to není možné, musíme všichni respektovat nařízení. Tak snad je aspoň potěší dárky od Viktorky a potkám se s nimi třeba někdy na fotbale,“ doplnil Jean David Beauguel.

Každý dětský pacient, který tráví svátky ve FN Plzeň, obdržel dárkový balíček s podepsaným dresem, kartičkou hráče, viktoriánským miniballem a čokoládovými sladkostmi.

„Viktorce děkujeme, že nezapomněla v dnešní době ani na děti, pro které to rovněž není vůbec lehká situace. Snažíme se, aby jich na lůžku zůstalo o svátcích co nejméně, nicméně u některých to vzhledem k onemocnění a léčbě není možné. A těm uděláme nyní alespoň velkou radost,“ uvedla primářka dětské kliniky Zdeňka Černá.

Viktoria spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Plzni dlouhodobě. „Rádi jsme přišli i o Velikonocích. Až se současná situace změní k lepšímu, pozveme zaměstnance nemocnice i znovu k nám na stadion na fotbal,“ uzavřel za management klubu Petr Chvojka, který už byl den předtím předat roušky a dezinfekci seniorům v Domově poklidného stáří ve Vejprnicích.