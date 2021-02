Zdroj: Deník

Malá obec s necelými pěti stovkami obyvatel ani ne deset kilometrů na severozápad od Stříbra měla také své zastoupení v nejrozšířenější sportovní hře planety, fotbalu. Ale klub už téměř osm let není aktivní…

Stejně jako ve spoustě jiných obcí podobné velikosti i ve Svojšíně mají tělovýchovnou jednotu Sokol. Jenže i její aktivity šly v poslední době ke dnu…

Podobně jako v řadě dalších malých obcí byl jednou z hlavních sportovních událostí každého roku tradiční fotbalový turnaj, po jehož skončení se sedělo, povídalo, jedlo, pilo, tancovalo a prostě byla pohoda. Ve Svojšíně se však uskutečnil zatím jeho poslední ročník v roce 2019…

Jak to tedy pro obyvatele této malebné lokality vypadá se sportovním vyžitím aktuálně? Na to umí asi nejlépe odpovědět jedenačtyřicetiletý předseda TJ Sokol Svojšín a zároveň obecní zastupitel Roman Vild.

Jak dlouho děláte předsedu Sokola Svojšín a jaké sporty provozujete vy osobně?

Předsedu Sokola dělám s malou přestávkou od jeho znovuobnovení v roce 2003. V té době jsem se věnoval víceméně jen fotbalu, ale momentálně už ho z důvodu úrazu nehraji. Já osobně na sport už ani moc času nemám, a když ho náhodou najdu, tak vyrazím na kolo.

Jste spokojený se sportovním vyžitím ve Svojšíně a jaké jsou vůbec v obci možnosti sportovat?

Sportovní vyžití ve Svojšíně v současnosti není optimální. Pořádají se jen spíše soukromé turnaje v nohejbale a v šipkách. V případě zájmu občanů obce o sport je možnost využití tenisových kurtů a fotbalového hřiště i s kabinami.

Kdy a z jakých důvodů ukončil ve Svojšíně činnost fotbalový oddíl, případně další sportovní organizace?

Fotbal jsme přestali hrát v roce 2013 z důvodu vyloučení z okresní soutěže. Hlavní příčinou bylo, že nám divoká prasata totálně zničila hrací plochu a museli jsme proto opustit domácí prostředí a vyhledat azyl na cizím trávníku. Od té doby se postupně začal vytrácet zájem hráčů a na zápasy nás postupně jezdilo méně a méně, až jsme nebyli schopni ani odehrát zápas v minimálním počtu hráčů. A to právě vedlo k již zmíněnému vyloučení ze soutěže.

Sám jste před časem v souvislosti s fotbalovým turnajem Memoriál Tomáše Benedikta vyjádřil přání obnovy svojšínského fotbalu. Věříte v to ještě a co by k tomu bylo zapotřebí?

V obnovu fotbalu na soutěžní úrovni už moc nevěřím. Zázemí i podpora ze strany obce tady je, ale chybí zájem samotných hráčů. Tím se nechci nikoho dotknout, ale je to tak. Dva, tři nebo pět lidí, co by měli zájem, je málo.

Bude se ještě v budoucnu konat fotbalový Memoriál Tomáše Benedikta?

Memoriál Tomáše Benedikta se zatím konal naposledy v roce 2019. Z původní turnajové akce jsme akci uspořádali pod názvem Letos pouze fotbálek, kdy jsme se sešli většinou místní a bývalí hráči Sokola. Zahráli jsme si fotbal, dali pivko, klobásu a zavzpomínali. Podle mého to byla super akce. Loni už se to z několika důvodů nepovedlo domluvit, ale pokud to letos bude možné, rád bych tuhle akci zopakoval.

Které z dřívějších sportovních aktivit ve Svojšíně už zanikly a z jakých důvodů?

Kromě fotbalu se ve Svojšíně hrál soutěžně i nohejbal a šipky. Šipky se historicky hráli hodně vysoko, ale co to bylo za soutěž si už, bohužel, nepamatuji. Z jakých důvodů to skončilo, nevím. (Spojený klub Vlci Černošín & Svojšín aktuálně hraje skupinu B ligy UŠO Plzeň sever – pozn. aut.)

Co vše se konalo sportovního ve Svojšíně v roce 2020 a s jakým úspěchem?

Loni se u nás nekonala žádná sportovní akce. Nebudu se vymlouvat na Covid, prostě jsme se nedomluvili. Nastanou v životě každého z nás situace, kdy se potřebuje soustředit sám na sebe a na svoji rodinu a ostatní musí jít stranou.

Takže současná koronavirová situace se nepromítá do sportování ve vaší obci?

Jak jsem říkal, koronavirus asi nijak.

A pokud by se časem zmírnila opatření proti koronaviru, plánujete něco sportovního na letošní rok 2021?

Nemohu mluvit za jiné, kteří pořádají již zmiňované turnaje v nohejbalu a v šipkách, ale já bych rád letos opět uspořádal Memoriál Tomáše Benedikta. Mám v hlavě ještě několik dalších nápadů jak si zasportovat u nás v obci, ale nechci předbíhat a slibovat.

Co byste si přál sportovního ve Svojšíně do budoucna?

Do budoucna bych si přál, aby se u nás ve Svojšíně začalo sportovat více než doposud. A nemusí to být žádné organizované soutěže. Jakákoliv uspořádaná sportovní akce je vítána.