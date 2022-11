A bylo zajímavé sledovat i další osud této dvojice, v sešívaném dresu ani jeden z nich neskončil.

Nejprve se Jan Mejdr, jehož otec Pavel hrával i za Plzeň, upsal konkurenční Spartě. Vlkanova nejprve setrval v Hradci Králové, a když nevyšlo angažmá v USA, kývl po postupu do Ligy mistrů na nabídku plzeňské Viktorie.

Zdroj: Youtube

„Jsem nadšený, že to vyšlo a můžu se ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc než přijít do klubu, který získal titul, a ještě se dostal do Ligy mistrů? Je to nádhera,“ řekl Adam Vlkanova po podpisu tříleté smlouvy.

A v Plzni si hned získal místo v základní sestavě, i když mu pomohlo i zranění několika viktoriánů, zejména pak Jana Sýkory.

V Lize mistrů nastoupil do všech šesti zápasů, v nichž nasbíral 462 minut a vstřelil gól mnichovskému Bayernu při domácí porážce 2:4.

„Když si něco dovolíte proti takovým soupeřům, máte z toho samozřejmě dobrý pocit a víc si věříte,“ řekl o zápasech v Lize mistrů Adam Vlkanova, který v české lize přidal za Plzeň 11 utkání.

A je velmi pravděpodobné, že v sestavě nebude chybět ani dnes proti Spartě. A jaký má recept na úspěch?

„Hrát jako doteď v lize. Důsledně dozadu a vstřelit nějaký gól, což se nám teďka dařilo. A chceme v tom pokračovat,“ napověděl Vlkanova. Zápas proti Spartě zažije za Plzeň poprvé.

Ke šlágru kola do Plzně přijede Sparta, do sestavy se vrací Mosquera

„Dříve jsem to vyloženě neřešil, ale výsledek mě vždycky zajímal. Teď budu chtít uspět přímo na hřišti,“ doplnil záložník Viktorie.

A na opačné straně může stát jeho někdejší parťák z Hradce. A to doslova, protože Mejdr je pravý bek, zatímco Vlkanova je zvyklý hrát zleva, i když ve Viktorii nastupuje spíš pod hrotem.

Jenže Mejdr na rozdíl od něho nemá místo v sestavě Sparty jisté, i když v úvodu sezony hrál pravidelně, postupem času ho vytlačil ze základu Tomáš Wiesner. Při poslední porážce na Slavii (0:4) nastoupili oba.

Kdo dostane přednost v Plzni? Dojde na souboj parťáků z Hradce Králové?

Šlágr 15. kola FORTUNA:LIGY se hraje v Doosan Areně v sobotu od 18 hodin.