Po odstoupení Vladimíra Šmicera už zůstávají ve hře o post prvního muže českého fotbalu pouze dva kandidáti – bývalý fotbalista Karel Poborský a protřelý funkcionář Petr Fousek.

A redaktoři Deníku se rozhodli oslovit všechny delegáty Valné hromady s otázkou, koho budou volit. Samozřejmě s vědomím toho, že samotná volba proběhne nejspíš způsobem tajného hlasování.

Jenže novinář je tvor zvídavý a také trochu plní svoji povinnost vůči čtenářům. Zkrátka nás zajímalo, kdo je favoritem v daném regionu.

Jak jsou karty rozdané napříč Českou republikou, jste viděli v pondělním tištěném vydání Deníku (nebo si můžete přečíst v odkaze níže). Ti, co odpověděli konkrétně, upřednostňují Petra Fouska, ale nic jasného to není. A u delegátů z Plzeňského kraje už potom vůbec ne!

Drtivá většina ze všech Deníkem oslovených nechala otázku bez odpovědi. „To je naše věc,“ odsekl například na telefonický dotaz Radek Koula, prezident divizního Slavoje Mýto.

Ono se ani nelze moc divit, jednak samotná volba bude nejspíš tajná, pokud sami delegáti Valné hromady nerozhodnou jinak. A pak většina opravdu možná ještě váhá, protože třetí z adeptů na předsedu Vladimír Šmicer se vzdal kandidatury teprve nedávno.

Petr Fousek.Zdroj: ČTK

Sice s tím, že vyzval ty, co byli připravení dát hlas jemu, aby zvolili Petra Fouska. Jenže to se neukazuje jako až tak snadné. Ti, co chtěli svěží vítr, stáli výhradně o Šmicera. Navíc Petr Fousek přijel do Plzně na schůzku s delegáty teprve ve čtvrtek odpoledne.

Zatímco Karel Poborský tam byl už dříve, ale v té době zase nebylo známé, že Vladimír Šmicer odstoupí. Kluby i okresy teď váhají. Třeba divizní SK Klatovy 1898 budou jednat o tom koho podpoří až začátkem tohoto týdne, tedy těsně před čtvrteční Valnou hromadou FAČR.

Předseda domažlického okresního svazu Milan Polák dá zase na přání většiny členů výkonného výboru a podobně k tomu budou přistupovat i jinde v regionu.

Karel Poborský.Zdroj: ČTK

„Budeme to řešit a rozhodovat se na společné schůzi výboru okresního svazu těsně před volbami předsedy FAČR,“ potvrdil i Jan Červený, předseda VV OFS Klatovy. Podobně jsou na tom i zástupci třetiligové Jiskry Domažlice. „Ještě nejsme úplně rozhodnuti,“ uvedl prezident klubu Jaroslav Ticháček.

Těch, co byli ochotní otevřeně říct, kdo je jejich favoritem na předsedu FAČR, bylo poskromu. Jedním z nich je nový předseda Plzeňského krajského fotbalového svazu Martin Drobný, jenž se už před časem v obsáhlém rozhovoru pro Deník přiznal, že upřednostňuje Karla Poborského, který už na FAČRu také pracoval.

Vicemistr Evropy z roku 1996 měl na starosti chod regionálních akademií. „U Karla Poborského oceňuji, že je na svazu každý den. Člověk s takovou kariérou v zádech by vůbec nemusel něco takového dělat, chodit s kůží na trh, pět dnů v týdnu tam pracovat,“ ocenil Martin Drobný práci Karla Poborského.

Martin Drobný preferuje Poborského.Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Ostatně k bývalému fotbalistovi se přiklání i na Rokycansku, předseda okresního svazu a zástupce divizního FC Rokycany. „Ještě nejsme stoprocentně rozhodnutí, ale přikláníme se k Poborskému. Zdá se nám důvěryhodnější, více zná problematiku nižších soutěží a my jsme divizní klub. Fousek se pohyboval ve sféře vyšších soutěží a záležitostí,“ prohlásil Pavel Fait, předseda FC Rokycany.

Ano, Karel Poborský ve svých vystoupeních nikdy neopomene zmínit důraz na nižší fotbalové soutěže. Pro Petra Fouska zase hovoří bohatší funkcionářské zkušenosti. Nebude to ani zdaleka jednoduchá volba. Jakou měrou k ní přispějí zástupci z Plzeňského kraje?

Šádek nechce být místopředsedou

Pár dnů před volbami nového vedení FAČR stáhl Adolf Šádek, majitel plzeňské Viktorie, svoji kandidaturu na post místopředsedy. Šestačtyřicetiletý funkcionář se tak bude ucházet „pouze“ o pozici člena výkonného výboru za kluby první a druhé ligy.

„Rozhodl jsem se stáhnout svoji kandidaturu na post místopředsedy asociace. S tímto rozhodnutím jsem během úterý seznámil kolegy na zasedání Ligového výboru LFA a nyní jej chci oznámit veřejně,“ potvrdil minulý týden Adolf Šádek na webu Viktorie.

„Budu se ucházet pouze o jediný post, a to člena výkonného výboru za kluby první a druhé ligy,“ dodal generální ředitel plzeňského klubu. Na pozici člena za profesionální kluby kandiduje kromě Šádka ještě šéf ligy Dušan Svoboda, bývalý předseda Martin Malík, Jiří Rýva, Tomáš Buzek a Jaroslav Tvrdík. Ve VV jsou místa pro dva.

Anketa Deníku

V anketě Deníku jsme oslovili delegáty čtvrteční Valné hromady FAČR v Nymburce s jednoduchou otázkou: Koho budete volit za předsedu?

Krajský fotbalový svaz, předseda Martin Drobný - bude volit Karla Poborského, OFS Plzeň-město, předseda Milan Froněk – bez odpovědi, budou teprve jednat, OFS Plzeň-jih, předseda Miroslav Janda – bez odpovědi, OFS Plzeň-sever, předseda Pavel Rauch – bez odpovědi, OFS Klatovy, předseda Jan Červený – bez odpovědi, OFS Domažlice, Milan Polák – bez odpovědi, rozhodnou se podle přání většiny oddílů, OFS Rokycany, předseda Václav Havránek – Karel Poborský, OFS Tachov – bez odpovědi.



Kluby s hlasovacím právem - profesionální fotbal: Viktoria Plzeň – bez odpovědi.



ČFL a divize (hlasující určí zástupci všech klubů z těchto soutěží): TJ Jiskra Domažlice, prezident Jaroslav Ticháček – bez odpovědi, SK Klatovy 1898, předseda klubu Jindřich Sojka – bez odpovědi, budou řešit až na schůzi výboru na začátku týdne, těsně před volbami, Robstav Přeštice, předseda Martin Kadaník – bez odpovědi, ještě o tom nejednali, Slavoj Mýto, prezident Radek Koula – bez odpovědi, FC Rokycany, předseda Pavel Fait – spíš Karel Poborský, ale stoprocentně rozhodnutí ještě nejsme.