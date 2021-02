Proč se nemůže konat v dosud plánovaném termínu 27. února, zvláště když rozhodnutí o jeho dalším posunutí padlo těsně poté, co vláda ve svém usnesení konečně povolila za přesně specifikovaných podmínek konání zasedání a voleb orgánů právnické osoby, což je případ valných hromad okresních fotbalových svazů v celé republice? „Důvody jsou bohužel pádné a logické,“ uvádí místopředseda VV OFS Tachov Václav Přibyl.

Podle původních ´necovidových´ předpokladů se valná hromada měla konat 16. ledna v kulturním domě v Kostelci. Zatímco místo zůstává stále stejné, termín se již postupně posunul na 6. února, poté na 27. února a v zatím poslední verzi o celý měsíc na 27. března. „Je pravda, že nyní už by se za dodržení vládních opatření konat mohla, ale reálně je to v našich podmínkách neproveditelné. Náš okres sousedí s koronavirem nejpostiženějšími oblastmi v republice, v nichž počet nakažených prudce stoupá, a tak není divu, že delegáti jednotlivých klubů, v řadě případů vyššího věku, mají obavu setkat se s větším počtem lidí. Přibližně třetina oddílů mi na rovinu sdělila, že v únorovém termínu by se jejich delegát nedostavil. I přesto, že účast je u všech podmíněna aktuálně negativním covidovým testem,“ přibližuje jeden z důvodů šedesátiletý funkcionářský šéf okresního fotbalu.

A zcela pochopitelné zdravotní obavy nejsou zdaleka důvodem jediným.

„Je třeba velký problém v současné situaci zařídit přítomnost notářky na valné hromadě, jak to důrazně doporučuje Fotbalová asociace České republiky, aby volby do okresních fotbalových struktur byly transparentní. To je zdlouhavý proces i v normální době, natož ji přesvědčit nyní, aby si kvůli nám udělala testy na covid a přijela do Kostelce,“ stýská si Václav Přibyl.

A věří sám tomu, že se na konci března už konečně valná hromada uskuteční? ¨

„Věřím. Všichni počítáme s tím, že v té době už to bude podstatně lepší. I když nám nezbývá nic jiného, než jen doufat. Už je to bez fotbalu hrozné,“ říká zkušený fotbalový ´bafuňář´, kterého už dva kluby, Sokol Černošín a Čechie Halže, navrhly do voleb na post předsedy okresního fotbalového svazu pro další funkční období.

V té souvislosti je určitým paradoxem, že jeho zatím jediný protikandidát na tuto funkci, sedmačtyřicetiletý Aleš Dokoupil, je právě z Čechie Halže, ale navržený je Dynamem Studánka.

Nelze za tím však hledat žádnou senzaci, vysvětlení je jednoduché. Halže totiž navrhla Dokoupila do výkonného výboru okresního svazu. Mimo něj jsou do VV zatím navrženi tři jeho dosavadní členové Josef Blahuta (61 let, navržen Sokolem Bor), Ludvík Jüthner (51 let, Spartou Dlouhý Újezd) a Tomáš Koubek (54 let, Sokolem Stráž) a dále Zdeněk Kropáč (51, FK Tachov) s Václavem Zemanem (40, Spartou Dlouhý Újezd). Do revizní komise byla zatím navržena jen dvaatřicetiletá Marcela Bláhová Blahutová klubem Sokol Bor.

Vzhledem k novému termínu valné hromady OFS Tachov byla klubům prodloužena možnost navrhnout své kandidáty na předsedu, členy výkonného výboru či předsedu revizní komise do 19. března.