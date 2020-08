Jeho vrcholem bude v neděli 2. srpna přátelský fotbalový duel mezi místním klubem Jiskra Třemešné a Klubem fotbalových internacionálů České republiky (KFI ČR).

V sobotní nabídce pouťových akcí figurují například už od sedmi hodin ráno rybářské závody na břehu Horního rybníku u fotbalového hřiště. O dvě hodiny později je na střelnici začátek Pouťového poháru obce Třemešné ve střelbě z malorážky + střelecké kolo a ze vzduchové pušky v kategoriích dětí do 15 let, žen a mužů. Za sportovní klání se do jisté míry dá považovat i neckyáda opět na Horním rybníku od 13 hodin.

Místní fotbalové hřiště a jeho blízké okolí bude centrem pouťové zábavy i v neděli. Po traktoriádě ´Třemešenská bahna´ proběhne na nedaleké louce exhibice v motokrosu a pak od 18 hodin přijde to hlavní! Domácí klub okresního přeboru III. třídy Jiskra Třemešné přivítá na svém pažitu hvězdný výběr bývalých vynikajících českých fotbalových hráčů a reprezentantů.

Borci v sestavě například s Horstem Sieglem, Ivo Knoflíčkem, Karlem Jarolímem, Jaroslavem Šilhavým, Petrem Radou a dalšími mají nedělní zastavení v Třemešné naplánované jako šesté z letošního čtrnácti výjezdů. O den dříve hrají v Postupicích na Benešovsku.