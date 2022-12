To už měl za sebou první setkání s plzeňskými fanoušky. „Klobouk dolů, kolik jich v takovém mrazu přišlo,“ doplnil Matěj Vydra, který si zahrál i za italské Udine nebo belgické Bruggy.

Nejvíc se ale proslavil na britských ostrovech, kde oblékal dres Watfordu, West Bromu, Readingu, Derby County a naposledy působil od roku 2018 v Burnley.

„Nebylo lehké se v Anglii prosadit. Premier League považuju za nejlepší soutěž na světě. Doufám, že mně ty těžké zápasy, které jsem tam odehrál, pomůžou v české lize, že si přinesu nějakou zkušenost,“ doplnil Vydra, kterého do Plzně přilákala možnost zahrát si o Evropu.

Do Plzně se jezdil reprezentační forvard během podzimu dívat na zápasy Ligy mistrů. A tak bylo nasnadě, že se začalo šuškat, že by mohl do Viktorie přestoupit.

Už se zdálo, že to není na pořadu dne, ale nakonec ho přece jen Adolf Šádek představil fanouškům na pondělní akci Vánoce na Viktorce jako čerstvou posilu.

„Když jsem byl dlouhodobě zraněný, měl jsem čas poznat fotbal z jiné stránky, jako fanoušek. Jezdil jsem do Plzně jako divák na Ligu mistrů. Debata s klubem probíhala delší dobu. Na poslední chvíli se to upeklo a jsem tady,“ řekl Vydra spokojeně. „Já jsem nikdy žádný pohár nehrál. Je to pro mě obrovská motivace. Věřím, že jak Plzeň pomůže mně, tak pomůžu já jí,“ naznačil Matěj Vydra, co bylo hlavním lákadlem pro návrat do české ligy po dvanácti letech.

Jeho potěšení umocňuje fakt, že se opět potká v jednom dresu s někdejšími jihlavskými parťáky Janem Klimentem a Janem Kopicem.

Fotbalisté Viktorie předávali dárky z vánoční akce

„Máme i čísla na dresech po sobě, 9, 10, 11, takže jsme i takhle pohromadě,“ připomněl zajímavou posloupnost. „Těšil jsem se na ně, naposledy jsme spolu hrávali snad v dorostu. S Klímičem možná dokonce jen v žácích,“ řekl s úsměvem na rtu a pobaveně reagoval na otázku, jestli s některým z nich přestup do Plzně probíral. „To spíš Kopi furt sondoval, jestli přijdu, nebo ne,“ dodal Vydra.

A v plzeňské Viktorii je ještě jeden muž, na kterého má příjemné vzpomínky. Trenér Michal Bílek mu dal první šanci v národním týmu. Bylo to 8. září 2012 v kvalifikačním utkání o MS 2014 v Kodani proti domácímu Dánsku, nastoupil v základní sestavě, v 72. minutě ho střídal František Rajtoral.

„Bylo mi dvacet, sen každého fotbalisty je obléknout reprezentační dres. Vzpomínám na to velmi rád. Doufám, že na tu spolupráci navážeme a trenér se mnou bude spokojený,“ zavzpomínala čerstvá posila Viktorie na svoje první setkání s trenérem Bílkem.

Teď je před ním nová výzva. „Hráče většinou znám, s těmi je to jednodušší, takže je to spíš o poznávání lidí kolem týmu. S okolním světem si musím porozumět, ale bude to dobré,“ je Matěj Vydra optimistou.

Na fotbalové trávníky se vrací po vleklém zranění kolenních vazů, které si pochroumal v zápase Burnley s Watfordem, začátkem května se pak podrobil operaci.

„Už je to skoro devět měsíců od posledního zápasu. Pro mě bude ohromná věc znovu kopnout do balonu,“ těší se už teď na jarní premiéru s Hradcem Králové (28. ledna). „Ale nechci předbíhat,“ dodal rychle při vědomí, že nesmí nic uspěchat.