Po říjnovém sportovním blackoutu, kdy bylo přerušeno veškeré dění, nyní lze v omezených podmínkách znovu plnohodnotněji trénovat.

Na hřiště se vrátili i fotbalisté divizního Petřína. V jeho kádru najdeme i 30letého útočníka Marka Vohrnu, který upřímně říká, že se netěší na plánovaný lednový restart soutěží.

Jaké to je, být znovu se spoluhráči na hřišti?

Je to dobré v tom, že si zase můžeme zahrát, ale teď je u toho i spoustu běhání. Mé nadšení, že jsme zase na hřišti, je tak 50 na 50. Je fajn, že se zase vídáme s kluky, ale doma jsem si nestěžoval.

Stále přesto nemůžete trénovat tak, jak jste zvyklí. Jak moc vás omezovalo rozdělení do skupin?

Myslím si, že je to naprosto v pohodě. Při tréninku děláme fotbalové věci v podobě malých forem, což je dobré v tom, že máte prakticky neustále míč u nohy. To mi vyhovuje a tento typ tréninků bych uvítal i nadále. Samozřejmě jsou ale i věci, které musíte dělat minimálně v jedenácti lidech.

Jak jste se připravoval během doby, co jste nemohli trénovat tak, jak jste zvyklí?

Vím, že někteří kluci od nás z týmu se připravovali svědomitě, ale já jsem byl rád, že jsem si mohl odpočinout. Doufal jsem, že se vrátíme k plnohodnotnému tréninku až po Novém roce, ale to se mi nesplnilo. Šel jsem si párkrát zaběhat a chodil jsem cvičit, ale jinak jsem si užil odpočinek, který v létě nebyl téměř žádný.

Co říkáte na to, že se nižší fotbalové soutěže rozběhnou už na konci ledna?

V tomto mám jiný názor než ostatní, takže vím, že se to spoustě lidí nebude líbit. Nejraději bych začal hrát až v dubnu, kdy bude hezky a půjde to na přírodní trávě. Dohrál bych jen zbytek podzimu, případně ho nedohrávat, a začal rovnou jarní částí sezony, kterou bych klidně hrál do konce června, hlavně aby to bylo na přírodní trávě.

Vadí vám hodně umělá tráva, na níž se bude hrát nejspíše velká část zbytku sezony?

Moc ji nemusím. Je to strašně tvrdé a bolí mě z toho všechno. Vůbec se netěším, že budeme dohrávat podzim téměř jen na umělce, a pak hned na ní ještě začínat jarní část sezony.

Chyběl vám vůbec fotbal během doby, co byly omezeny veškeré sportovní aktivity?

Především mi scházeli kamarádi, na které jsem se těšil. A chybělo mi, že se jdeme na trénink zasmát a zahrát si mezi sebou. Jinak je to ale období přípravy, na které jsem se vůbec netěšil a nechybělo mi (úsměv).