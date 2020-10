Na začátku sezony se čekalo, že o primát v nejnižší fotbalové oblastní I.B třídě si to mezi sebou rozdají suverénní lídr předchozí předčasně ukončené sezony Sokol Postřekov ze sousedního domažlického okresu a velmi silný ambiciózní nováček FK Tachov. Postřekované však brzy začali ztrácet dech, ale přímý duel s Tachovem doma těsně vyhráli.

Ve špičce se však udrželi jiní dva konkurenti. Sokol Mrákov také z Domažlicka a zejména náš druhý okresní zástupce Sparta Dlouhý Újezd. Sparťanští svěřenci kouče Václava Zemana dokonce v předchozích sedmi kolech neztratili ani bod a na utkání podzimu v Tachově se patřičně naladili i vítězstvím 3:1 v předminulém kole právě na hřišti Mrákova.

V sobotu se na tachovském stadionu tedy utkal domácí druhý tým tabulky s hostujícím lídrem celkového pořadí.

Ale průběh zápasu tomu moc neodpovídal…

„Vztah našich borců k zápasu roku nejlépe demonstruje přístup Pavla Kořínka. Sundal ortézu, zatejpoval rameno a vydal se do boje. A patřil k nejlepším,“ přibližuje velkou chuť a motivaci domácích hráčů na utkání vedoucí áčka FK Tachov Jan Vydra. A to byl zřejmě rozhodující faktor vysoké výhry.

Pět gólů do poločasu

Od začátku Tachov soupeře zatlačil a duelu dominoval.

Nejprve dvakrát zahrozil Junek, aby už v 11. minutě radost pořadatelů propukla naplno. Matěj Zeman s Kořínkem předvedli jednu z nejhezčích kombinací první půle a Kořínkův centr umístil do sítě Bulaiev – 1:0.

„Byli jsme lepším týmem a brzy přidali druhou branku. Po kombinaci na vápně udělal dvě rychlé kličky Hudec a přesnou střelou k tyči upravil na 2:0,“ popisuje další průběh zápasu a druhý gól Vydra.

Poté se už do hry dostali i hosté, do slibné situace se řítil Dvořák, ale teprve šestnáctiletý domácí gólman Šmejkal , který opět v brance nahradil zraněnou jedničku Petra Landrgotta, vše vyřešil skvělým vyběhnutím.

Hosté se v této fázi zápasu snažili hrát a otevřeli obranu. To však nahrávalo rychlým brejkům Tachova.

Při jednom z nich utekl po levé straně Junek, místo přihrávky na zcela volného Bulaieva však zvolil střelu těsně nad břevno. Další kontr po Hudcově centru zakončil tvrdou ranou Viterna. Brankář Dlouhého Újezdu Tomáš Kopolovič byl na místě.

Sparta se do náznaku šance dostala ve 33. minutě, ale Dvořák vystřelil jen slabě.

O minutu později mohl přidat třetí tachovský gól Viterna, ale v dobré pozici mířil nad. A tak opět zaúřadovala dvojice Zeman, Kořínek a na konci Bulaiev zvýšil na 3:0.

Tachovanům to však nestačilo, tlačili se dopředu a byli znovu odměněni. Synek fauloval ve vápně Umanskyiho a Hudec potvrdil, že penalty umí – 4:0.

„Chvíli před půlí jsme si však trošku zkomplikovali situaci, když centr zleva nechtěně umístil do vlastní sítě Umanskyi a soupeř snížil na 4:1,“ dodává Jan Vydra.

Druhá půle obdobná

Po přestávce nejprve neproměnil velkou šanci Junek, ale hra pak byla chvíli oboustranně rozháraná.

Sparta v Tachově zklamala, a vypracovala si ve druhém poločase snad jedinou šanci. „To když se Dvořák řítil sám na Šmejkala, ale náš mladý brankář mužstvo podržel,“ popisuje ji Jan Vydra.

A tak se vše vrátilo do kolejí prvního poločasu. V 58. minutě si připsal třetí asistenci Kořínek, když nahrál Hudcovi a ten prodal přesnou střelou na zadní tyč své zkušenosti – 5:1. Poté mířil hlavou vedle Bulaiev, o slovo se přihlásil i střídající Sláma, ale s jeho střelou si Kopolovič poradil. Po hodině hry dobře dotíral Bulaiev, hosté jej faulovali a sám postižený z penalty završil hattrick.

Hladoví Tachované se dál tlačili dopředu a přidali deset minut před koncem poslední branku, když si na Hudcův oblouček na zadní tyč naběhl střídající Yavor Gaytanov.

Pět minut před koncem mohl počtvrté skórovat Bulaiev, obešel i Kopoloviče, ale trefil jen na brankové čáře stojícího obránce.

FK Tachov – Sparta Dlouhý Újezd 7:1

Poločas: 4:1. Branky: 11., 36. a 68. Danyil Bulaiev, 16., 40. z PK a 59. Lukáš Hudec, 80. Yavor Zaprinov Gaytanov – 45. vlastní Roman Umanskyi. Rozhodčí: Mičan – Smitka, Adámek. ŽK: 0:2 (39. František Pták, 49. Tomáš Janků). Diváci: bez diváků.

FK Tachov: Šmejkal – Bulaiev, Umanskyi, Hána (82. Sloup), Viterna (74. Gabčo), Šuranský, Kořínek (59. Skopový), Hudec, Junek (74. Gaytanov), M. Zeman (59. Sláma), Tušl. Trenér: Jaroslav Pták.

Sparta Dlouhý Újezd: Kopolovič – Dvořák, Földeši, Stoklasa, F. Pták, Vaďura, Janků (79. L. Gitta), Bizoň, L. Havel (43. Michl), Synek, M. Havel (70. Šesták). Trenér: Václav Zeman.

Pozápasové ohlasy trenérů

Jaroslav Pták (FK Tachov): „Utkání podzimu o první místo v tabulce jsme ovládli prakticky od začátku. Začali jsme svižně a vytvářeli si šance. Rychle jsme se ujali vedení, přidali druhou branku a hráli jsme přesně to, co jsme si řekli a co stále trénujeme. Přidávali jsme další branky a zápas se vyvíjel naprosto jednoznačně. Z naší strany to byl výborný výkon. Naopak hosté na mne od začátku působili zakřiknutě, znám je a vím, že umí hrát o mnoho lépe než v tomto utkání. Ale my jsme je neustále napadali a snažili se jim nedat žádný prostor už z rozehrávky, a to byla správná taktika. Prakticky vůbec se nedostali do hry. Naopak, naši kluci sehráli vynikající utkání a zaslouženě vysoko vyhráli. Dokonce jsme si mohli dovolit vystřídat ve druhém poločase pět hráčů, aby se z tohoto cenného vítězství mohli radovat všichni. Velká škoda jen, že nemohli přijít diváci, jistě by jich bylo hodně .“

Václav Zeman (Sparta Dlouhý Újezd): „Co k tomu říci… Běs, hrůza a obrovské zklamání!“

Autor: Robert Babor, (jv)