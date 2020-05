„Výkonný výbor se tak rozhodl. Nedokážu říct, z jakého to bylo důvodu. A nechci se v tom pitvat. Odsouhlasilo se to a já musím rozhodnutí respektovat,“ říká smířlivě odvolaný Jan Kraus, který dovedl v neúplné sezoně Stříbro na druhé místo tabulky.

V jeho hlasu bylo přesto znát zklamání z nedodělané práce.

„Zaskočilo mě to, ale rozhodně to není tak, že bych se na někoho mračil. To je fotbalový život. Teď mě ještě čeká rozloučení s celým týmem. Ve Stříbře je opravdu výborná parta a nechci proto odejít ve zlém,“ vysvětluje zkušený kouč.

„Dám si pauzu, která stejně teď potkala skoro všechny. Uvidím, zda se někdo ozve. Pak to bude zase všechno od začátku, naučit se přezdívky a zvyknout si na tým. Ve Stříbře si kluci ze mě dělali ještě po několika měsících srandu, že si je pletu,“ vzpomíná s úsměvem Jan Kraus.

Rozhodně nemá v plánu zcela vypadnou z fotbalového kolotoče. „Budu mít teď více času například na moji práci, kterou jsem dával předtím do pozadí na úkor fotbalu. Rozhodně ale budu fotbalové dění nadále sledovat. Všude mám hodně kamarádů a mám v plánu jezdit na zápasy, kde budu moci s nimi pokecat,“ dodává s úsměvem dnes už bývalý trenér Stříbra.