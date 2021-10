„Odešel velký bojovník a kamarád, který však zanechal v srdcích svých blízkých nesmazatelnou stopu,“ uvedla včera na svém webu domažlická Jiskra, kde strávil kus svojí hráčské kariéry.

„Jirko, odpočívej v pokoji a neměj nám, prosím, za zlé, až se na nás budeš zhora občas koukat, že nebudeme do naší milované hry dávat takové srdíčko, jako jsi dával vždycky ty, že nebudeme ostatní svým příkladem strhávat, jako jsi to dělával ty a že se ve srovnání s tebou budeme, jak se někdy říká, kopat za uši. Ty si totiž kopanou posunul zase o kus dál a s ní i nás a za to ti budeme navždy vděční,“ stojí dále v prohlášení Jiskry Domažlice.

Jiří Šámal svůj nejtěžší životní boj prohrál.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ještě v úterý místo klasického tréninku běžel „jeho tým“ Slavia Vejprnice, který před nemocí koučoval, předepsanou dávku kilometrů v rámci projektu „Z nesnází 21“, který generuje další finanční prostředky pro léčení zákeřné nemoci ALS.

„O den později jsme spolu seděli při šálku kávy a probírali vše, co má spojitost s léčbou, účastí ve výzkumu, ale i fotbalem. A dnes už není mezi námi,“ říkal Jiří Valenčat, předseda vejprnické Slavie.

Jako by stále ještě nechápal, že už Jiřího Šámala nikdy nepotká, v pátek před půlnocí jeho srdce dotlouklo. Čest jeho památce vzdají o víkendu všechny fotbalové kluby v regionu, především pak Slavia Vejprnice a Jiskra Domažlice, kde strávil většinu svojí kariéry.